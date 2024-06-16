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實領薪水變低！她遇面試「超坑話術」秒傻眼 內行人曝1關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
畢業求職季來臨，不少社會新鮮人準備踏入職場。示意圖／ingimage
畢業求職季來臨，不少社會新鮮人準備踏入職場。示意圖／ingimage

畢業求職季來臨，不少社會新鮮人準備踏入職場。不過，一名女網友在Dcard透露，自己面試時提出期望薪資為4萬元起，沒想到疑似被老闆話術，實領剩下3萬多元，讓她傻眼直呼「我是誤會了什麼嗎？」

原PO以「這樣的薪資結構合理嗎？」為題稱，她當初在面試時，提出期望薪資4萬元起跳，並在兩天後接到電話錄取通知，對方稱「底薪34800元＋交通津貼2000元＋全勤2000元＋勞退提撥6%，2088元，共40888元」。

原PO指出，結果錄取第一天，自己拿到合約是「底薪34800元＋交通2000元＋全勤2000元，共38800元」，忍不住納悶提問，「勞退提撥6%不是退休後才領的嗎？想問大家，我是誤會了什麼嗎？」

貼文底下，許多內行人認為原PO被話術，「沒看過有人用勞退6%當薪資⋯」、「我第一次看到勞退提撥放在薪資裡面」、「全勤又玩文字遊戲，還把勞退算進來充當薪資？是我就離職了，連薪資都要搞，之後的日子肯定不會好到哪裡去」、「建議直接離職，根本被話術」、「又不是自提當然不合理啊，就是在話術妳」。

依《勞工退休金條例》明定雇主應按月提繳不低於勞工每月工資6%的退休金，儲存於勞工保險局所設立的勞工退休金個人專戶，勞工亦可相對最高自提6%，存入個人專戶。另外，勞工可在每月工資1%到6%範圍內，自願提繳退休金，也可視個人情況隨時停止自願提繳。

Dcard 薪資 退休金 面試

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