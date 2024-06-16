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64歲考台鐵技術員 剛錄取就退休

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
台鐵公司化後，缺工問題仍未解決，其中又以技術人員最嚴重。本報資料照片
台鐵公司化後，缺工問題仍未解決，其中又以技術人員最嚴重。本報資料照片

台鐵公司化後，缺工問題仍未解決，預計今年招募九三六名新血，年初首度招考僅錄取七五六人，不少單位不足額錄取，昨更傳出有六十四歲民眾報考花蓮電務段，錄取即辦理退休。台鐵公司證實，依就業服務法等勞動法令規定，不得以身高、年齡、性別等為由予以歧視，依規定通過考試就需錄取，預計年底會再舉辦一次招募。

台鐵今年元旦轉型為台鐵公司後，不少員工選擇優離，現有員工共一萬五四三九人，台鐵公司預計今年引進九三六名員工，但首度招考，電務、機務等技術人員多不足額錄取，其中又以東部最嚴重，甚至還有六十四歲民眾報考花蓮電務段，錄取後即辦理退休。

台鐵公司表示，依相關勞動法令規定，雇主對求職人或所僱用員工，不得以性別、性傾向、年齡、婚姻等為由，予以歧視，但因該名員工年資未達一定基數，領不到公務人員月退休金。

不過台鐵公司也說，此次招考確實出現不足額、未報到等狀況，其中以技術人員最嚴重，主要是整個大環境都缺人，連民間單位都同樣難招募技術人員。此外，東部人力資源較少，報考者仍多集中在西部地區。

事實上，缺工問題不只可能影響服務品質、安全，有台鐵官員透露，台鐵近年改造老舊列車，包括「鳴日號」、「藍皮解憂號」等都以懷舊風情主打鐵道觀光，但台鐵技術人員斷層嚴重，有能力維修、維護的人員愈來愈少，加上零件、材料找尋不易，都增加營運成本。

台鐵公司表示，雖然技術人員招募有不足額狀況，但業務類報考率踴躍，備取資格預計可保留一年，若期間有再釋出缺額，可直接遞補。預計今年底會再舉辦一次招募，加上期間陸續辦理退休的員工，今年總計要補足九三六名新員工。

台鐵公司指出，公司化後持續爭取員工福利，今年春節獎金從原本兩千提高到六千元，端午獎金一千元提升為三千元。另外，過去清明、端午、中秋三節出勤僅有加班費，現也提報行政院爭取三節出勤獎金，每天一千五百元，仍待政院核定。

台鐵公司化 花蓮

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