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軌道人才可選捷運高鐵 鐵道學會：未必捧台鐵飯碗

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導

台鐵公司化後持續缺工，鐵道學會認為，國內軌道建設蓬勃發展，現有捷運、高鐵，要在軌道領域捧到鐵飯碗，台鐵早已沒有獨占優勢，若要留得住人，薪水、未來、成就感至少要滿足兩項，將缺工問題歸咎於大環境是不負責的說法。

鐵道學會表示，台鐵仍停留在過去公務機關思維，認為自己是鐵飯碗，很多人想進來，但對於年輕一代來說，工作三大核心是薪水、未來、成就感，若要留得住人，至少要有滿足二項，若薪水追不上普遍水準，至少要讓員工感到有未來跟成就感。

鐵道學會也說，國內軌道建設蓬勃發展，除了高鐵，雙北、桃園、台中、高雄也都有捷運公司，要在軌道領域穩定工作，已不見得要在台鐵。將缺工問題歸咎於大環境是不負責說法。台鐵應該檢視內部組織、管理體系是否已建立起制度，若只是換個名字沒有改善體質，讓年輕人看不到未來、成就感，恐難以改善招不到人的困境。

台鐵勞工董事、台鐵企業工會秘書吳長智表示，台鐵掛牌公司後，約有一千人選擇優離方案辦理退休，其中有很多都是資深技術人員，導致電務、機務技術上嚴重斷層。現職的老師傅，一方面要分擔人力缺口工作，一方面又要教導新進人員，非常辛苦。

吳長智說，台鐵董事長杜微近期有提到，今年上半年營收較去年同期增加，這是轉任人員共同努力的成果，公司在增加營收的同時，也應給予這些人員適當的獎勵。

台鐵公司化 鐵道

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