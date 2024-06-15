台灣奪亞洲第二！「這10國」上班族最有活力 歐洲國家頻上榜

上班族每天至少有三分之一的時間在工作，有些人從工作中得到龐大壓力，不過也有人能因此獲得快樂及成就感。美國諮詢公司蓋洛普（Gallup）近期公布「2024年全球工作場所報告」數據，顯示全球有34%受訪者認為他們工作時感到「朝氣蓬勃」，其中比例又以歐洲人最多。亞洲部分，台灣以41%高居第二名。

根據《CNBC》報導，蓋洛普針對全球160多個國家和地區的成年人進行調查，2023年間訪問超過12.8萬名就業人士，數據結果顯示，全球有約34%受訪者在工作時感到「朝氣蓬勃」（Thriving）、 58%感到「掙扎吃力」（Struggling），剩下8%的受訪者則認為工作令人感到「痛苦折磨」（Suffering）。

報告指出，認為自己在工作中朝氣蓬勃的受訪者表示，他們的健康問題變少，也較少感到擔憂、壓力、悲傷、憂鬱和憤怒，反而會提到更多與希望、幸福、興趣和尊重相關的反饋。

而在研究報告中自認在工作時「朝氣蓬勃」比例最高的前十名，第一名是芬蘭83%、第二名為丹麥77%、第三名冰島76%、第四名是荷蘭71%、第五名則是瑞典70%，皆為歐洲國家。第六到十名則依序為以色列69%、挪威67%、哥斯大黎加62%、比利時60%、澳洲60%。前10名中有7國位處歐洲，且歐洲受訪者「尋找新工作」的比例最低，「每天都感到悲傷」的比例也是第二低。

反觀亞洲，在工作上「朝氣蓬勃」比例就較低，亞洲的前10名分別為越南51%、台灣41%、新加坡39%、泰國37%、菲律賓36%、中國36%、南韓34%、馬來西亞31%、日本29%、蒙古29%，台灣以41%奪得亞洲第二名。