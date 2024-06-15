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他曝在好市多10年工作血淚喊「千萬別來」 網見1好處反羨慕：贏很多公司

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他曝在好市多10年工作血淚喊「千萬別來」 網見1好處反羨：贏很多公司了

聯合新聞網／ 綜合報導
一名自稱在好市多工作10年的員工抱怨，裡面職場環境很黑暗，不僅升遷不容易，老員工還會聯合起欺負人。圖／美聯社資料照
一名自稱在好市多工作10年的員工抱怨，裡面職場環境很黑暗，不僅升遷不容易，老員工還會聯合起欺負人。圖／美聯社資料照

連鎖美式賣場好市多以販賣大包裝和價格優惠的商品聞名，但許多民眾也好奇裡面的薪資待遇、職場環境究竟如何？近日一名在好市多工作10年的網友發文表示，雖然好市多工作內容較簡單，而且電腦會自動調薪，但他這10年過得不太愉快，因為老員工會聯合欺負人，主管態度也很自以為，重點是升遷不容易，「賺不到錢養不了家」，貼文曝光後掀起網友討論。

一名男網友在Dcard發文表示，他目前在好市多工作邁向第10年，在職場上見過各種形形色色的人和事，如果有民眾想進好市多上班，想給一些忠告。該名網友先列出好市多上班的3項優點，分別是工作內容簡單、電腦自動調薪，並且加班會有加班費，「工作時間8小時，超過時間就會有一個小時1.67倍的加班費」。

儘管好市多給的待遇不錯，但該名網友認為職場環境超黑暗，例如有些老員工會仗勢有背景，聯合起來欺負其他人，就算主管知道，主管也只會私底下關心無法解決，「每一次都在開會說要照顧員工（照顧有背景的），要跟主管溝通（左耳進右耳出）」。主管問題也很大，總是自以為是，一旦出包就都是下屬做的，而且自我主義嚴重，不願意改變，即便是改一下班表也在「嘰嘰歪歪」。

該名網友更批評，在好市多升遷不容易，如果沒有背景、不會拍馬屁就永遠不是你，「如果有家庭的朋友千萬不要來，賺不到錢養不了家」。

貼文曝光後引發討論，很多網友針對原PO提到的好市多職場問題紛紛吐槽，「外面公司9成不都是這樣，你要不要去一些傳產、家族公司看，更嚴重的」、「你講的缺點在每一間公司都會發生，你真正要學的是如何讓人看到你的好，在職場沒人有那義務喜歡你」、「大部分職場都一樣，跟好市多無關，你不想碰到爛同事主管，也只能培養自己的能力去開拓適合自己的工作環境」。

也有人提到好市多自動調薪政策已經贏多許多公司，「10年福利跟薪水都自動系統跳上去了，有些公司一輩子也沒有加薪多少」、「好市多薪水不錯吧，看過分享都已經比很多行政或是餐飲高了，要是這樣還要說不能存錢，那台灣大概一半以上工作都可以廢掉了」、「你去外面試試看，保證更難混」。

有些網友則同意原PO說法，「好市多會開缺但是很少，基本都是裡面員工拉人進去居多，聽朋友說正常應徵的會被主管員工瀏覽一圈看順不順眼才願意用」、「他說的沒錯，新人不要進來，現在裡面很差，砍班走一堆人，老屁股時數穩定沒在怕，現在新人進好市多穩死」、「一個蘿蔔一個坑，在舊店老員工都卡好位了，想升正職除非上面的人退休，不然就是等開新店調過去升正職」。

Dcard 加班費 好市多 職場 薪資 賣場

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