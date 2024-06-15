證照考試遲到「男友害的」？事後風涼話惹怒她！網掀正反論戰

一名女網友為了充實履歷，報考了信託證照考試，但因生理期不適便請男友接送她至考試會場，沒想到男友先是拖拖拉拉了半小時才出門，女網友著急請他騎快些，但他依舊慢慢騎，導致女網友錯過考試，兩人爆發爭執，而面對女網友的質問，男友卻直呼「你放這張（證照）也不會有加分啦」、「說不定你本來就不會過」，令女網友感到氣憤又失望。

該名女網友在Dcard發文分享，為了6月16日要去銀行面試，她特別報考了6月13日晚上6點50分的信託證照考試，希望能充實自己的面試檔案。不過碰巧生理期到訪，她在前一天便麻煩男友載她到考試會場，當天晚上5點40分時便開始提醒他要出門，然而最後又拖了半個小時才出門。

原PO表示，男友說遲到十五分鐘都能進去考所以慢慢騎，但她仔細看入場通知書發現根本只有十分鐘，便叫男友騎快一點，但他依舊慢慢騎，「我叫他下來換我騎他也不下來，前面明明可以超車也不超，就因為他慢慢騎停了好幾個原本不用停的紅燈，最後當然沒趕上」，原PO當場直接崩潰大哭，男友卻認為自己已經騎很快，讓原PO自己騎的話很危險。

對此，原PO控訴，很早就提醒男友要出門，他卻拖拖拉拉導致晚出門，騎車也騎得很慢，害她錯過考試，「因為不是你的事你就這個樣子怎樣都可以嗎？如果因為這樣沒上你能負責嗎？」不料男友卻辯稱，「你放這張也不會有加分啦，我證照放那些也沒有比較好，別人十幾張證照還不是沒過」，此話引起原PO怒火，兩人開始爭執。

男友向工作人員徵詢過後，又詢問原PO要不要參加第二節的考試，並表示，都付了報名費就考考看，說不定本來就不會過，聽到這句話讓原PO崩潰直呼，「都是因為你害我現在連進去的資格都沒有，然後你在那邊講的好像我不會過？」兩人爭吵因此陷入膠著狀態，後因下雨便先行停戰。

事發過後，原PO回想，男友先前要去台北面試時忘記帶皮鞋，她冒著大雨騎40分鐘的車幫男友送到車站，當時她也並未潑男友冷水，且男友對於讓她錯過考試沒有絲毫愧疚，一想到他後來說的「反正面試這張不會加分」、「反正本來你也不一定過」就讓她相當難受，但她也不想因此分手，直呼是第一次遇到不知道如何原諒的事。

貼文一出引發熱議，網友紛紛表示，「太雷了吧，一小時前沒出門就自己叫計程車去了」、「為什麼不能自己出門，都是成年人了？」、「這考試那麽重要怎不早點叫計程車就好，有差那兩百塊？」不過也有網友認為男友問題很大，「她先跟男友談好了不就是一種安排了，到底誰會想到這個男友這麼爛會需要B方案」、「害別人趕不上還這種態度真的是北爛」、「這可能真的會氣死，男友太雷了吧」。