從面試秘訣到薪資談判都有人教 TikTok成年輕人求職最新選擇？

隨著畢業季到來，許多社會新鮮人準備一展長才。令人意外的是，對這些Z世代年輕人而言，短影音平台霸主TikTok，也是他們最新的求職明燈。

近年在歐美，TikTok早已跳脫休閒娛樂的框架，更在現代社會文化的各個層面，都產生巨大的影響。例如，先前掀起熱烈討論的「安靜辭職」（Quiet Quitting），便是從TikTok開始吹起的職場風潮；而現在，TikTok對求職市場的影響力，也再度引起關注。

CareerTok成Z世代求職明燈

在TikTok平台上，與職涯相關的關鍵字#CareerTok，早已累積超過20億瀏覽量。用戶經常分享職涯資訊與建議，從美化履歷、面試技巧教學、撰寫專業email，到薪資談判、反映工作場合的不合理，以及分享不同行業的工作真實狀況等，內容涵蓋求職階段、轉換跑道，甚至是被裁員的過程，可謂職場教戰的葵花寶典。

值得注意的是，TikTok主要使用族群，是1997至2012年之間出生的Z世代，到了2025年，這群人將占OECD國家中勞動力的27％。

分析台灣TikTok用戶狀況，雖未像歐美國家那樣擁有巨大影響力，但用戶人數每年持續穩定攀升。社群媒體顧問公司 We are social的數據顯示，2024年，台灣18歲以上的TikTok用戶已達565萬人，超越Twitter排名，成台灣第五大社群平台，占整體網路使用者的26％。

《經濟學人》指出，CareerTok興起的背後原因，與Z世代渴望提升職場透明度息息相關，TikTok成為更多元與真實的意見平台，如此有助於求職者留意不合理的職缺規定，甚至是避開有黑歷史的企業。

「我樂見人們記錄被裁員的情況，因為這將揭露那些實施惡劣裁員的雇主，」TikTok職涯內容創作者、微軟前人力資源負責人威廉姆斯 （Chris Williams）指出。

除了針對員工褔利保障示警，CareerTok也成為探索不同行業的管道，如聚焦於科技業職場的TechTok，便成為求職者的敲門磚，得以一窺當前熱門的科技業的工作現場。

影音履歷時代來臨？近八成招募者稱「重要性提升」

隨著TikTok進軍求職市場，更快速、更吸睛的短影音，成為社群媒體上的流量密碼，不難想像，影音履歷的風潮也正在興起。2021年初，全球最大商務人士社群網站領英（LinkedIn）推出Cover Story（封面故事）功能，用戶可在個人頁面上傳30秒以內的直式影片。

同年7月， TikTok更進一步推出TikTok Resumes，與多家美國大企業合作試驗，包含連鎖飲食業者Chipotle、零售百貨巨頭Target、零售平台服務商Shopify、創意工作室Movers+Shakers等，主打以「短影音履歷」的形式，讓用戶錄一段自我介紹履歷影片，打上#TikTokResumes的Hashtag後上傳，便正式完成工作申請程序。

影音履歷可創造什麼優勢？人才招募指南《全端招募者》（Full Stack Recruiter）一書作者特格澤（Jan Tegze）接受《BBC》訪談時指出，影音履歷運用得宜，可展現個人特質，「這是脫穎而出的獨特機會，它們展示了你的個性、創造力和編輯技巧。」

尤其，對經驗相對缺乏的年輕求職者來說，展現個人氣質與公司文化的契合度，以令人眼睛一亮的方法自我介紹，將有助於增加信任度，並在面試官心中留下深刻印象。

例如，《BBC》報導，奇歐伊（Chloe Chioy）是影音履歷的實踐者之一，除了基本的自我介紹，她配合職位需求，在影片中融入個人文章作品的截圖、公開演講片段，並展示優異的剪輯能力，成功拿下畢業後的第一份工作。

從數據來看，領英調查指出，79％招募經理認為，在與求職者互動或審查求職者時，影片變得「更加重要」；61％ 的求職者認為「影音履歷可能成為傳統求職信的下一個樣貌」。

這股風潮也吹進台灣，yes123求職網2024年5月調查顯示，為了加深企業對應徵者的印象，近38％受訪者「會想附上」影音履歷。若影音履歷普及度持續提升，勢必將對未來人才招募形式與標準產生影響。

從CareerTok到影音履歷，TikTok對年輕世代求職道路的影響力，正在逐漸攀升，這也讓新時代的求職者，除了傳統的求職技巧，更需掌握 TikTok 等新興平台的資訊與趨勢，才能在職場上更游刃有餘。

（本文出自2024.06.13《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）