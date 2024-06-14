新公司女同事主動加LIINE 他一查背景嚇傻：是總經理女兒

通訊軟體越來越普及，不僅可以認識新朋友，職場上也是溝通聯繫的最佳工具。有一名網友透露自己剛換新工作，日前發現有個女生加他line，事後得知對方的背景讓他嚇了好大一跳，不少人看了也非常羨慕。

原PO在Dcard以「總經理女兒加我line怎辦」為題發文，表示這名女生日前透過公司的群組直接加他line，因為自己沒有設定阻擋陌生訊息，好奇之下點了對方的大頭照，發現是隔壁部門的人。為了打好關係，於是同意對方加line，沒想到事後得知這個女生竟然是總經理的女兒，讓原PO嚇得直說「這是啥神展開？她這是要幹嘛啊？我沒背景也沒多帥，讓我好好當個透明人不行嗎？」

貼文一出羨煞不少人，「兄弟你要起飛了」、「準備退休了」、「準備年底升副理，明年經理了」、「可以開始看房了」、「上啊，駙馬爺」、「恭喜，少奮鬥三十年」、「未來總經理，哪間公司的，請帶上我」、「上輩子拯救地球了」、「你祖墳冒青煙了」。

但也有許多網友不以為然，「想太多，夢醒快上班」、「男生要好好保護自己」、「為什麼這種故事都不是屬於我的？」、「好了啦，別吹了，她沒有喜歡你」、「總經理知道應該會針對你了」、「工具人之路，開啟」、「想太多了吧，就對新進員工友善一點而已，我也會這樣啊，熟了就不會了，更何況人家還是總經理的女兒」。

原PO事後補充解釋，查了對方的臉書，發現這名女同事是他大學同學，「年代有點久遠，加上那時候玩得有點瘋，對她真的完完全全沒印象」。