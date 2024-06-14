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慣老闆「十大黑話」出爐 你被飆過哪一句？

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北即時報導
根據1111人力銀行今（14）日公布的「職場慣老闆手法大揭密調查」發現，上班族最不能忍受的六種管理風格，以情緒不佳/喜怒無常高居第一，再來則是言語刻意貶抑員工價值/PUA（Pickup Artist）、對待員工雙重標準、沒肩膀/遇事推給下屬承擔、哭窮公司沒賺錢/要求共體時艱以及一味討好高層/不關心團隊工作氛圍。 圖／1111人力銀行提供
根據1111人力銀行今（14）日公布的「職場慣老闆手法大揭密調查」發現，上班族最不能忍受的六種管理風格，以情緒不佳/喜怒無常高居第一，再來則是言語刻意貶抑員工價值/PUA（Pickup Artist）、對待員工雙重標準、沒肩膀/遇事推給下屬承擔、哭窮公司沒賺錢/要求共體時艱以及一味討好高層/不關心團隊工作氛圍。 圖／1111人力銀行提供

根據1111人力銀行14日公布的「職場慣老闆手法大揭密調查」發現，上班族最不能忍受的六種管理風格，以情緒不佳/喜怒無常高居第一，再來則是言語刻意貶抑員工價值/PUA（Pickup Artist）、對待員工雙重標準、沒肩膀/遇事推給下屬承擔、哭窮公司沒賺錢/要求共體時艱以及一味討好高層/不關心團隊工作氛圍。

至於最討厭聽到的慣老闆講的「十大黑話」包括：景氣不好希望大家共體時艱52.4%、你怎麼連這個也不懂還要教48.5%、讓你做是給你機會學習48.1%、我年輕時也是這樣苦過來47.5%、你不爽不要做啊39.8%、這個位罝是責任制沒有加班費38.8%、你開的薪水高於市場行情37.3%、為什麼你都準時下班呢35.9%、這樣還好吧別人都可以接受33.9%、年輕人不要太計較薪水32.7%。

而問及是否因此而萌生離職念頭？有43.9%主動離職、40.7%想離職但還是留下來、14.5%被迫離職、0.9%不想離職。令人意外的是，一旦遇到慣老闆，有14.4%會選擇繼續待在原職，選擇忍耐的人平均長達九個月五天才會提離職。調查也指出，平均加薪11,780元才會願意繼續忍受慣老闆，不過另有27.1%表示即使加薪也不願意忍受。

1111人力銀行發言人曾仲葳建議求職者在面試前，宜先了解應徵企業的經營方式和管理風格，透過瀏覽官網、新聞報導、社群論壇、詢問業界前輩等方式來獲知評價，萬一到職後才發現公司的種種不合理、甚至是不合法的規定，建議保留具體事證，包括日期、時間、對話記錄、出勤表等，以作為向主管機關檢舉的有力證據。

為了解職場霸凌的現況，1111人力銀行特設計「職場慣老闆手法大揭密調查」問卷，針對1111人力銀行的求職會員進行隨機抽樣調查，調查期間自2024年5月27日至6月12日，有效樣本數1,128份，信心水準95%，誤差值為正負2.92個百分點。

人力銀行 離職

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