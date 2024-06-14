台灣慣老闆怎麼那麼多？調查：八成九上班族都曾遇過

1111人力銀行14日公布「職場慣老闆手法大揭密調查」，有高達八成九上班族表示曾經在工作場合遇過慣老闆，而職場慣老闆最常用的手法以「一人當多人用/不能讓員工閒置」高居第一，占58.2％。

其次依序為「被指派做非份內工作的雜事54.9%」、「情緒暴力/咆哮員工45%」、「不給加班費/責任制39.5%」、「偏袒特定員工/差別待遇38.4%」、「要求假日必須接手機回訊息37.3%」、「推拖公司不賺錢加薪有困難34%」、「情緒勒索提出不合理的要求32.9%」、「工作內容與面試完全不符31.8%」以及「請假被刁難酸言酸語29.6%」。

而遇到惡劣老闆時，上班族的應對措施又是如何呢？調查指出，有高達七成的人，第一時間選擇吞下隱忍/默默接受，其次36.2%立刻辭職/不委屈自己、30.7%等待機會/加倍奉還、27.4%當下拒絕/據理力爭以及25.2%匿名發文宣洩心情。而採取法律行動/提告求償的比例僅有9.8%。

1111人力銀行發言人曾仲葳表示，濫用職權、不尊重員工的老闆被稱之為「慣老闆」，勞基法明文規定勞動條件最低標準，來保障勞工權益，但是仍有許多心存僥倖的雇主，想盡辦法壓榨員工，因而有高達八成九上班族都曾遇過慣老闆，其常見手法包括一人當多人使用、做工作以外雜事、對待員工充滿情緒暴力、不給加班費以及員工差別待遇等。而面對這些不公不義的無良老闆，最多人選擇的方式竟然是吞下隱忍/默默接受；相反的，會訴諸法律保護自己權益的人僅有一成，說明了在各界積極提倡勞資和諧對等的今日，勞方依然處於相對弱勢，多數人吃了虧仍選擇息事寧人。

為了解職場霸凌的現況，1111人力銀行特設計「職場慣老闆手法大揭密調查」問卷，針對1111人力銀行的求職會員進行隨機抽樣調查，調查期間自2024年5月27日至6月12日，有效樣本數1,128份，信心水準95%，誤差值為正負2.92個百分點。