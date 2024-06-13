主管難相處！她幫「轉達意見」被針對 怒控：績效獎金全扣光

在職場生活中，若遇到不好相處的主管或同事，往往讓人壓力倍增。日前，一名女網友在Dcard指出，公司主管的能力很好，但個性太急，經常大聲罵人，導致多名同事不敢與對方說話，只好透過原PO轉達，沒想到事後卻讓她處處被刁難。

原PO透露，自己一開始進公司時，只有老闆、老闆娘與4名同期員工，後來公司規模逐漸擴大，其中2名同事離職後，只剩下自己與另一人。她表示，公司繼續招募新人時，老闆要在兩人之間選出主管，「另一位很積極，我個性比較躺平，就想說沒差」，因此未主動擔任主管一職。

沒想到，該同事自從當上主管後，卻讓原PO好日子結束。她指出，雖然對方很有能力，但似乎社會經驗不足，不太知道如何與其他人溝通，加上個性非常急，經常大聲罵人，目前已把兩位新人罵走。後來，老闆發現不對勁，提點對方幾次，雖有稍微改善，但態度仍然很差。

原PO說明，主管喜歡挑人毛病，語氣尖酸刻薄，有時新人還不太了解如何處理事情，對方會用不耐煩的口氣說話。久而久之，沒有同事敢和主管講話，只好透過她蒐集大家意見，再幫忙轉達，卻導致對方以為自己刻意針對，開始對原PO處處刁難。

在嘗試與對方溝通近3個禮拜後，都無法改善現況，該名主管甚至向老闆指控，原PO沒在做事、態度差、無法溝通，害她被扣績效獎金。之後原PO氣得提出離職，雖然老闆有提出挽留，但卻是要換她擔任主管，「笑死，我才不要接這個爛攤，而且我覺得老闆真的這樣做，主管會記仇記到去偷偷刮我車」。

貼文一曝光，不少網友紛紛表示，「還好妳離職了，沒有說要接，而且老闆的處理方式也滿爛的」、「以前人少的時候，老闆難道不知道她的性子嗎？雖然她可能不會對著老闆發脾氣」、「遇到這種主管真的磨合得超累，對下屬也存在著不信任感，感覺離職唯一解」、「我以為在講我主管，根本一模一樣，我跟他磨合3年（忍了3年），搞到自己去看身心科」。