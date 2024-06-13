長很醜不錄用？她面試遭老闆當眾狂酸 網怒轟：素質有夠爛

隨著求職季的到來，許多社會新鮮人都馬不停蹄地準備相關資料。有女網友在Dcard透露，她最近在某義大利麵餐廳應徵外場人員，面試最後，老闆竟當眾直言「妳長得很醜，沒辦法錄用妳」，讓她非常生氣。

原PO以「應徵工作被說醜」為題稱，自己長得普通，「皮膚蠻黑，也沒有到很胖」。不過，她近期到某義大利麵餐廳應徵外場人員，面試過程中，有兩位女店員站在老闆身後，不斷盯著看並竊竊私語，仔細一聽才發現，對方正嘲笑她的外貌。

原PO指出，面試最後，老闆突然當眾說，「妳長得很醜，不好意思，我們沒辦法錄用妳，謝謝」，讓自己大受打擊。她透露，當下很多服務生和客人都目睹一切，「我走的時候，還有服務生在笑，有的客人尷尬的看著我…我都想挖洞了」。

貼文底下，許多網友怒轟老闆的行為，「老闆情商有夠低，不想錄用找其他理由帶過去就行，還當客人面前這樣羞辱人，素質有夠爛」、「送他Google評論一顆星」、「至少遠離了一份爛工作，老闆這人品，想必這工作不怎麼樣」、「可以去勞工局申訴」。

還有網友分享類似經歷，「我是應徵時，被說怎麼跟照片長得不一樣」、「曾到一間很多門市的飾品品牌面試，對方直接來一句：不好意思，我們是要找美女」、「我有白斑和皮肌炎，高職畢業去找打工，面試快結束，加盟主小孩走過去直接說：哀噁，長得像鬼一樣」。