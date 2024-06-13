加班沒錢還被罰款！原因超不合理 網怨：我們公司也這樣

不少上班族常常需要加班，但加班還要反過來被罰錢是怎麼回事？中國一名網友分享同事經歷，同事某天自主加班，離開辦公室時卻忘記關冷氣，結果隔天反過來被公司罰款人民幣20元（約新台幣85元）。貼文一出不少網友表示自己公司也有類似的罰款。

根據《新浪財經》報導，中國一名網友發文表示，同事有天自主加班，隔天居然被公司公開批評，並罰款人民幣20元。

網友除了發文嘲笑同事，也說明罰款原因竟然是因為加班忘記關冷氣，就被罰20元，該公司甚至沒有加班費。最好笑的是，沒有留下來加班的公司櫃檯卻背黑鍋，還要寫批評自己的公告文。

該公司的批評公告指出，加班員工的行為浪費公司電力資源，也給公司財產帶來潛在危險，出於維護公司秩序考量，對該員工做出罰款懲處。

貼文一出，不少網友表示自己公司也有這種罰款形式，「我們忘記關冷氣罰200」、「同事自己加班隔天被扣50元外加大群組通報」、「我們中央空調準時關，就算有人加班也沒冷氣」。而有的公司雖然不罰錢，但會以其他形式懲處，例如要求忘記關冷氣的人請所有同事喝奶茶。

《新浪財經》補充，在中國法律中，企業是不能對員工進行罰款的，員工若有一般性違紀，應透過批評教育方式解決；若嚴重違反勞動紀律或用人單位規章制度，用人單位可依法解除勞動合約。但要注意的是，若是員工個人原因造成公司經濟損失，企業有權要求員工賠償，並從薪水中扣除，例如下班忘記鎖門造成公司財務被盜等。

而根據《518熊班》說明，台灣勞動部在2020年5月修正了工作規則審核要點，附表內容訂立事項六，明確寫出「懲罰內容應不含解僱或扣薪處分，且不得訂定懲罰性或賠償性罰款」，原因在於兩點：

1.根據勞基法§71規定：「工作規則，違反法令之強制或禁止規定或其他有關該事業適用之團體協約規定者，無效。」

2.「解僱」、「罰款」處分都涉及到員工的權益，應明訂在「勞動契約」中，透過雙方合意。