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面試秒錄取都屎缺？ 過來人教「1招」判斷：觀察很重要

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友好奇，「面試完馬上錄取的公司都是屎缺嗎？」，吸引不少過來人分享經驗。示意圖/PAKUTASO
有網友好奇，「面試完馬上錄取的公司都是屎缺嗎？」，吸引不少過來人分享經驗。示意圖/PAKUTASO

畢業潮來臨，不少社會新鮮人正在努力尋找心儀的工作。一名網友好奇，「面試完馬上錄取的公司都是屎缺嗎？」，於是想問問，網友們是否有遇過馬上錄取的好公司，吸引不少過來人分享經驗。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她好奇，到底有沒有面試完馬上錄取，但是是好公司，而不是「屎缺」，她相當猶豫是否要去馬上被錄取的公司工作，於是想問問網友們，「有沒有遇過的人來跟我分享一下」。

不少網友分享經驗，「面試完馬上錄取，但是是爽缺，因為上一個員工搬家離職，你也可以面試時問問看，上一個人是什麼原因離職再來判斷啊」、「個人經驗：早上面試，下午人資就打來通知錄取，隔兩天去上班，結果是好的缺，會這麼急是因為前人只留三天交接，要你趕快進去交接，不能說馬上錄取絕對屎缺，但只能說是好缺的機率較低」、「我的經驗是蠻好的，我是丟履歷到面試前後大概一週，面試完隔天就接到入取電話，隔三四天就開始上班了，主管的意思是說，通常是看完履歷確定要錄用的才叫人來面試，我目前做兩年多了，升遷順利，給你參考」。

有網友則表示，常常應徵到屎缺，「九成是太屎了，所以一找到人就錄取，結果做不久馬上又離職，不斷循環，一成是老闆人太好懶得積極找人，剛好被面試到，我建議可以去做做看感受個一兩週，一感覺不妥就馬上逃」、「遇過馬上錄取，結果是又屎又雷的缺，現在那個公司的職缺還一直掛著」。

有網友建議，「他職缺掛多久了，妳的專業是不是剛好是公司需要的，如果妳完全沒有相關經驗，剛投履歷隔天就妳一人面試、當天就錄取、薪水又高於基本薪，可以肯定九成九是屎缺」、「這種馬上錄取的不是大好就是大壞，好的可能是因為人臨時離職老闆才趕緊找人，壞的就因為人一直換一直找」、「每個人回答都不準，一切都是運氣～」、「除了運氣以外，自己的觀察也是很重要哦」、「不知道你面試的工作是什麼，也可能因為你的資歷跟表現很符合雇主的需求才馬上錄取你！但如果不是的話，比較有可能是屎缺」。

職缺 離職 面試

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