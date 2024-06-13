青創缺錢缺經驗缺人脈 須整合幫助

近年各地如火如荼開辦青創基地，搶救青年失業率，但被質疑成效不如預期，成為亂花預算的單位。新北青年局指出，輔導對象資金不足、缺乏經驗與市場人脈，都是草創階段很大的挑戰，因此青創平台很需要整合產官學的資源；台中則提供低成本、低門檻的市場測試機會，減輕青創壓力與負擔。

新北青年局設置8處青創空間，青年局表示，青創基地都委託專業團隊營運，但青年創業包括資金不足，難以支付辦公室租金；缺乏行業經驗和人脈，影響市場開拓；初期缺乏品牌和客戶基礎等，皆是創業的挑戰。

北市青年局長殷瑋也發現，青年畢業後較會遇到缺經驗和不知道要做什麼的兩大困境，青年局成立後將提供一個整合諮詢平台，包含職涯探索年齡下修到國高中、增加公部門、海外實習機會，讓青年有更多實質履歷。

台南市經濟發展局「贏地創新育成基地」設立4年多來，鏈結地方與中央資源，推動創業服務生態系統，提供一站式創業輔導服務，新創公司及團隊不管找資金、場地或專家，都可在此尋求專家及顧問的協助，明顯帶動地方經濟效益。

中市勞工局設立「青年一站式創業服務站」，與中市17所大專院校合作辦理「好樣市集」，為青創團隊提供低成本、低門檻的市場測試機會；另提供「青創貸款利息補貼」，減輕經濟負擔。

勞工局表示，市府推動審計新村及光復新村兩處青創基地，協助逾300名青年創業，其中輔導及補助41人取得專利商標，並協助83名摘星青年獲得國內外創業設計獎與補助，努力優化青年創業政策和措施。