警訊！青年失業率高 產業卻缺工

桃園市去年15至24歲青年失業率排6都第3高，卻發現缺工問題仍嚴重，主要是桃園以工業製造為主，加上近年外送平台等非典型工作崛起，導致青年不願投入正職，形成產業缺工，年輕人卻找不到工作的現象，各地都有此警訊，也盼透過加強職涯探索與AI產業鏈，搶救偏高的青年失業率。

主計總處調查去年15至24歲青年失業率，6都由高至低依序為台北、台南、桃園、新北、高雄、台中。25至29歲青年失業率以台北市最高，其次高雄、台南、台中、新北、桃園。台中市勞工局說，去年台中青年失業率為9.6%，為6都最低，但是青年整體失業率偏高，主因是青年初入職場，無相關工作經驗或就業方向比較不明確，較有頻繁轉換工作的情況。

北市青年局長殷瑋認為，北市實際常住人口比戶籍人口還多出100萬人，這些人未必設籍台北，但失業率是以戶籍地推算，換算並不精準，建議採「常住地」調查才能對症下藥。

「現在需要輪班、加班的職業，青年都不太願意。」桃園市就業職訓服務處長陳秋媚表示，近年共享平台經濟興起，產出大量自雇型工作，也創造YouTuber、遊戲產業等；反觀桃園是工商大城，製造、營造就業人口需求高，年輕人喜歡朝九晚五的工作，即使製造業起薪4萬起跳，營造業師傅甚至一天薪水3500元依舊找不到工人。餐飲業、旅宿業要付出許多體力活，更讓很多年輕人卻步。

桃園市勞動局長李賢祥說，人才培訓須跟上產業環境發展，桃園有被輝達執行長黃仁勳點名的中原、元智、中央等大學，都擁有豐富AI資源，市府也會加強產學及大專、高中職合作，協助青年職涯探索。

高雄青年失業率六都第二低，青年局長張以理表示，去年下半年25到29歲失業率僅4.6%，是六都排名最低，歸功於青年就業相關政策奏效；高雄以往是工業城市，青年要找工業、製造業以外的工作相當困難，近年來發展演唱會經濟，現在音樂產業鏈相關製作廠商在高雄會聘人，也有廠商在高雄成立公司，讓青年就業多了許多選擇。

台南市勞工局長王鑫基也說，青年在求職階段常會遇到就業方向不明確、透過職業適性診斷測驗（CPAS），可以協助求職者了解自我適性工作類型，也透過職涯探索及職能體驗等感受職場環境，就是希望從做中學，累積職場經歷。