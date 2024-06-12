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職場老鳥曝1工作「真的爽」 上班打電動還有42k：不怕沒工作

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友推薦當「保全」，認為工作內容輕鬆，甚至「每天上班可以打電動、看動漫跟追劇」。示意圖／ingimage
一名網友推薦當「保全」，認為工作內容輕鬆，甚至「每天上班可以打電動、看動漫跟追劇」。示意圖／ingimage

工作百百種，要選到錢多事少離家近的工作，也需要一些運氣跟策略。日前有位網友分享1職缺，直呼「每天上班可以打電動、看動漫跟追劇」，而且月薪有4萬2千元，比其他服務業薪水更高，原來這份工作是「社區保全」。

一名網友在Dcard發文表示，他在社區當保全，薪水有4萬2千元，上班時間就是打電動、看動漫、追劇，之前也帶筆電、switch、PS5去玩，上班如果遇到機車的住戶，就直接告知「換掉我沒差，因為其他保全比我還爛」，讓住戶們不敢換掉他，而且原PO直言「台灣最不缺社區，一堆新建案等著蓋，保全超缺人的，薪水又贏過很多服務業」。

文章曝光後，有許多網友回應「爽缺被發掘了，做保全真的超爽的，我已經做了自家保全快3年了，我覺得真的爽度不比公務員差，現在很多公職也是遇缺不補，一人承擔很多工作」、「羨慕，你這個應該是好的社區，有些社區忙得跟鬼一樣，收不完的包裹，還有一直寄錢、寄東西，有時候忙到連上廁所的時間都沒有，櫃檯一直有人要來問東西」、「我這邊的社區很爛，每次有車進出都要打招呼，然後還要收郵件或人家上網買的包裹，然後還要打掃環境、12小時輪休，根本沒辦法玩遊戲」，也有網友認為「當社區救生員更爽，沒什麼人，薪水又高，無聊可以下去游一下」。

保全 職場 薪水

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