科技男下班沒動力只剩耍廢！她一口氣列33種休閒娛樂 網全跪了：生活達人
許多上班族工作忙碌，下班回家後往往已經晚上7、8點，沒有心思再去安排休閒活動，只想躺在床上耍廢。一名從事科技業的網友表示，他對工作沒有熱沈，每天就依照上司要求做事，下班後只有吃飯耍廢，生活很乏味，沒有目標和動力，感嘆「人生好像就這樣了」，並詢問網友如何改善這種生活型態。貼文曝光後引發討論，有人勸他培養興趣、開拓交友圈等，還釣出「生活達人」洋洋灑灑分享33種休閒活動，讓其他人大讚超實用。
一名網友在Dcard發文表示，他在研究所學生時期沒有培養什麼休閒愛好，一心一意只想趕快畢業，直到出社會進入職場，才發現生活重心只有工作，每天下班回到家也只剩吃飯、耍廢、睡覺，對生活沒有熱情和動力，「日子一天過一天，好像沒有盡頭，對工作也沒什麼熱忱，老闆要我幹嘛就幹嘛，也沒有特別有壓力，薪水也領得還行，但就是覺得日子少了一點什麼」。
該名網友感嘆，他有想過是否要培養一點興趣，否則日子一天天過下去很沒有動力，並詢問其他從事科技業的網友，應如何改善這種生活型態。
貼文曝光引發網友共鳴，不少人留言建議原PO可以培養興趣、學習技能或拓展交友圈來充實生活，「我懂這個心情，人生都被工作綁住，而且想到要幹一輩子就心累。建議找一些興趣或目標來支撐，會讓生活更有希望一點」、「培養興趣，做自己喜歡的事從中找到快樂，買個PS5打電動、健身、爬山、學畫畫或其他東西、聽講座等等，有好多東西可以培養」、「這是凡爾賽式煩惱，建議你可以找另一半來滋潤你的生活」。
還有網友洋洋灑灑條列出33種娛樂休閒活動，也解釋執行這些活動都有挑戰，但透過自己努力達成目標時，會非常有成就感，「我跟朋友在從事休閒活動時很常進入心流狀態，時間就咻一下的不見了」。其他人一看紛紛留言狂讚超實用，「妳好用心」、「妳是生活達人！」、「推！筆記起來」。
以下是該網友列出的33種興趣：
1.烹飪：自己做的食物很有成就感，也會記錄下食譜
2.花藝：插花擺飾和種一個自己的小花園
3.縫紉：到處都找不到自己喜歡的衣服，那就自己做吧
4.音樂：小提琴、鋼琴、貝斯、唱歌都有，這個興趣很廣泛，可以古典也可搖滾
5.語言：日文、韓文、希伯來語、西班牙文各種挑戰，學習一門語言超花時間的
6.遊戲：現在遊戲也很多且多元，闖關、養成、競技都很有趣
7.攝影：尋找漂亮的景、思考構圖最終拍出成品修圖，美美的照片心情好
8.古董和玉：假日去古董店或玉市尋寶，也能跟志同道合的分享這些東西的價值
9.歷史：窺探過去的痕跡總有盡頭，但有人看完台灣史就跑去研究他國歷史了
10.養寵物：貓貓狗狗的療癒程度，我想大家都知道
11.看電影：恐怖片、動作片、喜劇片等等，太多選擇了，根本看不完
12.閱讀：全台到處都有圖書館，放假好去處
13.逛街：總會有需要買買買的時候，平常逛逛可以想一下自己缺些什麼
15.看動漫：許多動漫其實都有很深的含義在裡頭，研究作者想表達的事物，其實是件很有趣的事，這邊私心推薦自己內心的神作第一名《進擊的巨人》
16.散步：習慣了交通工具的便利，反而渴望用自己的雙腳走遍大地
17.看展覽：如果在台北的話更好了，展覽超多，南部表示羨慕
18.音樂會：國家兩廳院、國家歌劇院、衛武營藝文中心，北中南都有好去處
19.騎車和開車：不是指山道猴的飆車，是騎車開車到一個地方吹吹風然後回家，或是要安排其他行程也可以
20.露營和野餐：一個是到大自然中享受芬多精，一個是在城市中找尋芬多精，都很陶冶
21.逛市集：可以感受到很多人情味
22.探店：食衣住行育樂都可以探，找到心儀的就存起來
23.學習新技能：遊艇駕照、救護員證照等等各類生活中能使用的
24.跑咖啡廳：享受溫馨的氛圍，一個下午就不見了
25.旅遊：到處踩點，欣賞風景
26.書法：究極地把一個字寫到好
27.跳舞：各類舞風都可以嘗試
28.桌遊和劇本殺：頭腦競技，無腦遊玩，看你喜歡哪一個
29.哲學：思考許多問題，像是人為什麼是人、生存的意義這些
30.發呆：Niksen（意指不做任何事）放空的休息人人都該有
31.畫畫：畫出腦袋中的想像，天馬行空的想法轉為實體
32.寫作：把生活點滴記錄下，日記也是一種寫作
33.雕刻：撿木頭回家自己塑型（需注意法規，不要不小心觸法）
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