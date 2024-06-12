科技男下班沒動力只剩耍廢！她一口氣列33種休閒娛樂 網全跪了：生活達人

許多上班族工作忙碌，下班回家後往往已經晚上7、8點，沒有心思再去安排休閒活動，只想躺在床上耍廢。一名從事科技業的網友表示，他對工作沒有熱沈，每天就依照上司要求做事，下班後只有吃飯耍廢，生活很乏味，沒有目標和動力，感嘆「人生好像就這樣了」，並詢問網友如何改善這種生活型態。貼文曝光後引發討論，有人勸他培養興趣、開拓交友圈等，還釣出「生活達人」洋洋灑灑分享33種休閒活動，讓其他人大讚超實用。

一名網友在Dcard發文表示，他在研究所學生時期沒有培養什麼休閒愛好，一心一意只想趕快畢業，直到出社會進入職場，才發現生活重心只有工作，每天下班回到家也只剩吃飯、耍廢、睡覺，對生活沒有熱情和動力，「日子一天過一天，好像沒有盡頭，對工作也沒什麼熱忱，老闆要我幹嘛就幹嘛，也沒有特別有壓力，薪水也領得還行，但就是覺得日子少了一點什麼」。

該名網友感嘆，他有想過是否要培養一點興趣，否則日子一天天過下去很沒有動力，並詢問其他從事科技業的網友，應如何改善這種生活型態。

貼文曝光引發網友共鳴，不少人留言建議原PO可以培養興趣、學習技能或拓展交友圈來充實生活，「我懂這個心情，人生都被工作綁住，而且想到要幹一輩子就心累。建議找一些興趣或目標來支撐，會讓生活更有希望一點」、「培養興趣，做自己喜歡的事從中找到快樂，買個PS5打電動、健身、爬山、學畫畫或其他東西、聽講座等等，有好多東西可以培養」、「這是凡爾賽式煩惱，建議你可以找另一半來滋潤你的生活」。

還有網友洋洋灑灑條列出33種娛樂休閒活動，也解釋執行這些活動都有挑戰，但透過自己努力達成目標時，會非常有成就感，「我跟朋友在從事休閒活動時很常進入心流狀態，時間就咻一下的不見了」。其他人一看紛紛留言狂讚超實用，「妳好用心」、「妳是生活達人！」、「推！筆記起來」。

以下是該網友列出的33種興趣：