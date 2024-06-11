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她在日商零售店做1天就想離職 一票過來人爆共鳴：規定超多

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，先前到一家日本零售商上班，才試做第一天，就冒出離職念頭。示意圖／Ingimage
一名網友分享，先前到一家日本零售商上班，才試做第一天，就冒出離職念頭。示意圖／Ingimage

日商公司非常注重工作細節，一名網友分享，先前到一家日本零售商上班，才試做第一天，就冒出離職念頭，好奇該用什麼理由告知店長。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「試做一天就不想做了」為題，指出自己近日在一間日本零售商上班，但才剛做一天就想離職，原因是「日商規定好多，好麻煩又反感」，好奇是否應該直接跟店長提離職？但不知道該用什麼理由提出。

貼文一出後，不少過來人分享自身經驗，紛紛表示「我之前在日商每個禮拜還要寫心得，然後每個月還要寫卡片感謝主管」、「我也覺得日商真的很差，鳥毛的規定一大堆，曾經待過一間日商離職後，之後找工作，每一間公司只要看到是日商絕對不會投」、「18歲那年淺待過日商某藥妝店，大概一個月，超級拘束，還得鞠躬哈腰，商品賣完道歉、沒有賣此商品道歉、客人抱怨袋子要錢也請道歉」、「朋友也待過一間有名的日商餐廳在京站，做完一年，沒有年終，是0！」

不過，也有網友認為與日商規定無關，而是薪水太低的關係，紛紛回應「不是日商的鳥毛規定不好，而是台灣開那個死人薪水沒辦法讓我心甘情願的遵守那些鳥規定」、「感覺跟日商關係不大，底層服務業本來就規定一堆」、「大家都是去領薪水的，為何要這樣互相傷害」、「在台灣的日商都在地化了，毛多就算了連薪水都很低⋯」、「日商毛一堆而且薪水真的沒有比較高了」。

薪水 離職

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