震撼彈！華視當家女主播閃辭 傳15年薪資不如年輕新同事
超震撼！華視一手栽培的當家主播莊雨潔忽然請辭，華視人知情之後紛紛表示難過，因為這等於又一位具有代表意義的老華視人離開華視。
莊雨潔是華視當家主播，手上的主持工作包括華視新聞資訊台主播、氣象主播、《新聞Plus》主持人、華視主頻《華視晚間新聞》主播。
莊雨潔畢業於國立台灣藝術大學廣播電視學系，2008年曾經擔任樂團主唱，然後就進入了華視服務，2009年擔任《新每日一字》主持人，同年因為任立渝約滿跳槽至TVBS後，接任華視晚間生活氣象的主播工作。2012年卸下氣象主播工作，成為專職主播；2012年又接任「華視晚間新聞」周日氣象主播。一路走來，莊雨潔在華視已經服務超過15年，擔任華視主播也已經超過14年。
據了解，莊雨潔離職的原因之一，在於老華視人的薪水，反而不如最近從外面來的年輕同事。早在2022年就有立委質疑華視已經被三立班底進駐，變成小三立。
華視目前的新聞資訊台台長是蔡莞瑩，她原任三立電視新聞部總監。蔡莞瑩日前接受《銘報》訪問，提到自己「在過去一年內便招募了215人」。
在尼爾森的收視率排行榜上，華視頻道收視率最好的節目是「名偵探柯南」與「哆啦A夢」。
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