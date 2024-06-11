快訊

台南神壇擅自和媽祖「合婚」還冠夫姓 鹿耳門天后宮提3點聲明喊告

潮州副站長舉槍自拍…網炸鍋「光明正大恐嚇人」 警方組專案小組調查

黃秋生自爆健康出問題 醫師警告：不動手術1年後可能會死

震撼彈！華視當家女主播閃辭 傳15年薪資不如年輕新同事

聚傳媒／ 聚傳媒特約記者陳冠宇報導
華視一手栽培的當家主播莊雨潔請辭。圖／取自莊雨潔主播臉書
華視一手栽培的當家主播莊雨潔請辭。圖／取自莊雨潔主播臉書

超震撼！華視一手栽培的當家主播莊雨潔忽然請辭，華視人知情之後紛紛表示難過，因為這等於又一位具有代表意義的老華視人離開華視。

莊雨潔是華視當家主播，手上的主持工作包括華視新聞資訊台主播、氣象主播、《新聞Plus》主持人、華視主頻《華視晚間新聞》主播。

莊雨潔畢業於國立台灣藝術大學廣播電視學系，2008年曾經擔任樂團主唱，然後就進入了華視服務，2009年擔任《新每日一字》主持人，同年因為任立渝約滿跳槽至TVBS後，接任華視晚間生活氣象的主播工作。2012年卸下氣象主播工作，成為專職主播；2012年又接任「華視晚間新聞」周日氣象主播。一路走來，莊雨潔在華視已經服務超過15年，擔任華視主播也已經超過14年。

據了解，莊雨潔離職的原因之一，在於老華視人的薪水，反而不如最近從外面來的年輕同事。早在2022年就有立委質疑華視已經被三立班底進駐，變成小三立。

華視目前的新聞資訊台台長是蔡莞瑩，她原任三立電視新聞部總監。蔡莞瑩日前接受《銘報》訪問，提到自己「在過去一年內便招募了215人」。

在尼爾森的收視率排行榜上，華視頻道收視率最好的節目是「名偵探柯南」與「哆啦A夢」。

聚傳媒

主播 華視 離職

延伸閱讀

兒時被媽媽送新聞夏令營 台韓混血兒順利當上主播

華視資產活化案爭議 華視提告上報涉加重誹謗不起訴

影／台南首創消防AI主播亮相 30秒短影音抓住觀眾眼球

重回18年前華視戰場 文化部長李遠：協調修法讓公廣集團買回民股

相關新聞

震撼彈！華視當家女主播閃辭 傳15年薪資不如年輕新同事

超震撼！華視一手栽培的當家主播莊雨潔忽然請辭，華視人知情之後紛紛表示難過，因為這等於又一位具有代表意義的老華視人...

她在日商零售店做1天就想離職 一票過來人爆共鳴：規定超多

日商公司非常注重工作細節，一名網友分享，先前到一家日本零售商上班，才試做第一天，就冒出離職念頭，好奇該用什麼理由告知店長。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

跑外送聽到「郵局招考」 他花2月自學苦讀一次就上！網讚：很勵志

不少人將「跑外送」作為兼職，近日一名外送員分享，自己原先邊跑外送邊照顧生病家人，但家人去世後，他開始思考該找什麼正職工作，在一次送餐到補習班途中，偶然聽到郵局招考資訊，便毅然決然自學苦讀2個多月，最後終於考上，讓眾人看完十分感動，大讚「很勵志」。

員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

近年來餐飲業缺工問題浮上檯面，除了大環境因素外，店家的薪資福利可能也是原因之一。一名女大生畢業後隨即接下自家開的宵夜店，有感於母親沒有做好員工管理，因此自己空降當上主管後，訂下許多員工守則，卻發生員工大量離職的窘境，也納悶為何開出3萬9千元的薪水還請不到人，引發熱議。

妹子剛到職「人資1行為」讓她超困擾 網共鳴：太沒隱私

許多人都有在面試時，被問過以前工作的待遇、環境等經驗。然而，近日一名女網友透露，新公司竟未經她的同意，直接打給自己以前任職的公司詢問資料，讓她相當傻眼。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。