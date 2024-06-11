跑外送聽到「郵局招考」 他花2月自學苦讀一次就上！網讚：很勵志

不少人將「跑外送」作為兼職，近日一名外送員分享，自己原先邊跑外送邊照顧生病家人，但家人去世後，他開始思考該找什麼正職工作，在一次送餐到補習班途中，偶然聽到郵局招考資訊，便毅然決然自學苦讀2個多月，最後終於考上，讓眾人看完十分感動，大讚「很勵志」。

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文表示，幾年前，為了照顧生病的父親，他辭去原本的工作，開始跑外送，機動性的工作很適合他邊照顧家人邊賺錢。後來父親去世了，他開始思考未來到底要做什麼工作，「總不能一輩子當個全職外送員吧？」

2023年10月左右，原PO送餐到補習班時，剛好聽到櫃檯正在說明「郵局招考資訊」，進一步詢問後，因為無法配合上課時間，他直接買了參考書，開始2個多月的備考之路。原PO說明，他每個星期只跑三天外送，並要求自己至少接120張單，但等餐、停紅燈等等的時間，他都拿來背英文單字或刷國文考古題；晚上回到家，也善用每個零碎時間看網路英文教學影片；而每周剩下的四天，他每天在家至少唸12小時以上的書。

今年3月郵局放榜，原PO說，放榜那天，他邊跑外送邊等結果，緊張到胃痛，「兩點一開放網路查榜，我就趕緊停到路邊查詢，看到正取的時候，我開心的大叫，路人大概覺得我瘋了吧」。原PO將自己備考的經歷分享給大家，希望能幫助到其他人，也祝福外送夥伴未來都能找到喜歡的工作。

文章曝光後，網友紛紛恭喜原PO，並大讚故事十分勵志，「超級激勵人心的，你超棒」、「恭喜你，看了很感動」、「機會是留給有準備的人」、「不得不說你的心態很好，畢竟多數都是邊跑邊抱怨」、「外送真的只能當兼職，千萬別想要一直做全職」、「有個正職才是王道，外送真的就輔助用」、「勵志，但熊貓還是可以兼著跑，平時休假沒事出門跑一小時還是可以賺點零用錢」。