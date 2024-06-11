快訊

台股盤中站上22,000點！終場紅翻黑跌66點收21,792點 台積電再創新高

台中工安意外！西屯區新建案1工人18樓墜地頭破身亡

員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

迎畢業季！ 楠梓科技產業園區釋154個職缺搶徵才

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

迎接畢業季，也是社會新鮮人求職季的到來，楠梓電子大廠摩拳擦掌拚搶人才！經濟部產業園區管理局楠梓科技產業園區6月14日與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務台合作，於楠梓科技產業園區(原楠梓加工出口區)新從業員工育樂活動中心舉辦現場徵才活動，此次現場徵才活動共7家廠商釋出154個職缺，期望藉由此次活動尋找到適合的人才，充實企業的競爭力。

參與企業包括眾多知名大廠，包含楠梓科技產業園區日月光半導體、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、滿意人力、迅束、全球華人等廠商共襄盛舉，提供設備維護/製程/環保/產品測試/QAE品保/CNC車床/機台操作技術工程師、工單助理管理師、IPQC量測人員、領班、技術員及作業員等職缺。

為協助求職與轉職身障朋友能順利好就業，促進「就業無礙、平等融合」，華泰電子另釋出1名助理工程師職缺，歡迎身心障礙朋友前往應徵。

無論是剛畢業的年輕人，還是有經驗的職場人士，都可以在這裡找到合適的工作機會。經濟部產業園區管理局誠摯邀請所有求職者踴躍參加，共同把握這份難得的機會。

徵才活動 楠梓電子

延伸閱讀

SRF連環境部都有疑慮！張善政批經濟部昨是今非

搶修仁武自來水管 高雄19萬戶25日起停水36小時

台電仁武工程挖破自來水管 高雄楠梓、橋頭等地受影響

影／甭再轉搭捷運 高雄將設台鐵「台積電車站」？交通局這樣說

相關新聞

員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

近年來餐飲業缺工問題浮上檯面，除了大環境因素外，店家的薪資福利可能也是原因之一。一名女大生畢業後隨即接下自家開的宵夜店，有感於母親沒有做好員工管理，因此自己空降當上主管後，訂下許多員工守則，卻發生員工大量離職的窘境，也納悶為何開出3萬9千元的薪水還請不到人，引發熱議。

妹子剛到職「人資1行為」讓她超困擾 網共鳴：太沒隱私

許多人都有在面試時，被問過以前工作的待遇、環境等經驗。然而，近日一名女網友透露，新公司竟未經她的同意，直接打給自己以前任職的公司詢問資料，讓她相當傻眼。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。