迎畢業季！ 楠梓科技產業園區釋154個職缺搶徵才

迎接畢業季，也是社會新鮮人求職季的到來，楠梓電子大廠摩拳擦掌拚搶人才！經濟部產業園區管理局楠梓科技產業園區6月14日與高雄市政府勞工局訓練就業中心楠梓就業服務台合作，於楠梓科技產業園區(原楠梓加工出口區)新從業員工育樂活動中心舉辦現場徵才活動，此次現場徵才活動共7家廠商釋出154個職缺，期望藉由此次活動尋找到適合的人才，充實企業的競爭力。

參與企業包括眾多知名大廠，包含楠梓科技產業園區日月光半導體、華泰電子、楠梓電子、穎崴科技、滿意人力、迅束、全球華人等廠商共襄盛舉，提供設備維護/製程/環保/產品測試/QAE品保/CNC車床/機台操作技術工程師、工單助理管理師、IPQC量測人員、領班、技術員及作業員等職缺。

為協助求職與轉職身障朋友能順利好就業，促進「就業無礙、平等融合」，華泰電子另釋出1名助理工程師職缺，歡迎身心障礙朋友前往應徵。

無論是剛畢業的年輕人，還是有經驗的職場人士，都可以在這裡找到合適的工作機會。經濟部產業園區管理局誠摯邀請所有求職者踴躍參加，共同把握這份難得的機會。