員工紛紛出走…她空降餐廳老闆「請不到人」急求救 網看1條件秒懂：超爛

近年來餐飲業缺工問題浮上檯面，除了大環境因素外，店家的薪資福利可能也是原因之一。一名女大生畢業後隨即接下自家開的宵夜店，有感於母親沒有做好員工管理，因此自己空降當上主管後，訂下許多員工守則，卻發生員工大量離職的窘境，也納悶為何開出3萬9千元的薪水還請不到人，引發熱議。

原PO在Dcard發文詢問「餐飲業真的請不到人了嗎？」，自稱是一間宵夜店的老闆，大學畢業後隨即接下自家開設的餐飲店。這家店原本由媽媽管理，原PO接手後發現媽媽對餐飲業經營「一竅不通」，也遲遲沒有訂下員工守則、SOP之類的規則，「所以這裡處於沒有規矩的情況下，員工也沒有規矩習慣了」。

原PO表示，去年11月底空降當上主管後，就訂下許多規矩希望員工遵守，殊不知「引起了老員工不爽紛紛離職」。原PO相當無奈，指出到現在接手快半年了，店裡的員工還是一直處於流失狀態。原PO說明她的宵夜店營業時間為每天下午5點到翌日凌晨1點，工時8小時，月休8天，底薪27470元，伙食費1980元，全勤獎金2000元。除了享有勞健保和團保外，內場員工會有技能加給津貼最高3000元，外場員工則會有套餐業績抽成部分，此外還有分潤制度。原PO指出平常如果員工超時工作會給加班費，且雖然「紅字不休」，但也會給加班費，「配上加班費最少可以到3萬8至3萬9左右」。

原PO不解詢問，「我不知道是我開的條件不夠好還是別的原因，這個月加上下個月我這裡又一共走了3個人，人力不足嚴重不足」。原PO自認「對員工包容性很大」，做壞餐點的成本都是她自己倒貼，與員工相處也不會擺出架子，現階段只希望能請到願意在她那邊好好工作的人，並好奇表示「想問看看大家是我開的條件不夠好嗎」、「還是可能有什麼盲點是我沒有注意到的」？

貼文曝光後，許多網友針對上班時間的部分作出回應，「上班時間是17:00-01:00，薪水卻是基本薪資，這種薪水隨便找都有吧，找個早八晚五見紅就休的工作不好嗎」、「這種薪資結構如果換成妳是員工，妳覺得如何呢？」、「以夜班來說，薪水太低了，沒有誘因」、「夜班錢這麼少還想訂一堆規則，質疑自己條件不夠好？是超爛的好嗎」、「與其用一些有的沒有的制度，還不如提高薪水，妳文中提到的3萬8到3萬9，那才應該是底薪的標準才對，然後再另外加上那些制度，還比較合理一些」、「以我在餐飲業（早餐店）的這幾年看的，如果妳開出的條件不是很優渥的話，那妳就只能接受一些年紀比較大、學習力可能較慢甚至有點難溝通的員工」。