妹子剛到職「人資1行為」讓她超困擾 網共鳴：太沒隱私

許多人都有在面試時，被問過以前工作的待遇、環境等經驗。然而，近日一名女網友透露，新公司竟未經她的同意，直接打給自己以前任職的公司詢問資料，讓她相當傻眼。貼文曝光後，也引起底下留言區熱議。

原PO在Dcard發文表示，她已經畢業兩年了，最近入職新公司，明明入職前該繳的資料都有繳，人資竟未經她同意，便直接打給以前的公司詢問過去工作表現，還打給學校核實學歷。

原PO對於這種行為感到不舒服，「請問有沒有HR（人資）還是有相關經驗的可以幫我解惑一下，我記得跟學校查學歷跟致電到前公司不是有個資法問題，需要我同意後才行嗎？還是我理解錯誤了？」

貼文曝光後，網友紛紛表示，「可能要注意看妳入職當時簽名的資料，我印象中徵求同意好像都會附在裡面」、「只能說如果不同意新東家照會前東家的話，錄取機會基本上不會太高喔」、「我公司也會，不過有告知，而且還打不只一個，金融業跟科技業通常都會照會一下」、「越知名、越大的公司，越有可能打去前公司詢問」、「妳的資料都是自己提供給公司，妳的前公司學歷、聯繫方式也都是公開在網路上可以查得到，打電話核對也對妳個人並無損害，我覺得法律上可能比較難舉證妳有受到什麼影響，只是通常公司要事先告知比較禮貌」。

另外，也有過來人表示，「我投了一間公司，對方已讀履歷後，馬上打給我現任公司的主管，他們剛好是以前同事，我主管立刻問我。雖然主管知道我想換工作，但我也覺得太沒隱私了」、「之前有業務報車馬費跟其他費用有問題，公司用一些手段調查他，連業務家人隱私也被查，業務生氣說要告公司，HR直接說：『你覺得我們法務部會告輸你嗎？』」