端午節前入帳4萬元獎金！過來人曝行情：這職業都會發
端午連假來臨，不少上班族都已經收到公司發放的端午禮金或禮盒。對此，一名網友分享，自己最喜歡的節日就是端午節，因為公司會發4萬的端午禮金，入帳看到超級爽。貼文一出後，引起廣大網友熱議。
這名網友在臉書社團「存錢公社」分享，自己每年最喜歡的節日就是端午節，因為今年公司發了40900元的端午禮金，從這張截圖來看，6月7日的凌晨入帳一筆40900的金額，讓他笑稱「偷藏私房錢都不會被老婆發現」，直言要持續加碼2張ETF 00929，一個月又能多400元利息。
貼文一出後，多數網友看了超羨慕，紛紛表示「端午只有500元公司禮券」、「真好，發獎金，我們只有一千點，payeasy點數」、「我有公司發的肉粽一顆，算有誠意，今年粽子不便宜」、「我連三節都沒有」、「我們只有家樂福電子券」、「端午獎金，這是什麼？」。
此外，也有內行網友透露，原PO應該在科技業工作，每個月薪水約8萬元，保障年薪14個月，分紅會在三節按比例分發。對此，原PO沒有否認，僅回應「數字而已，要活用才讓人羨慕」。
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