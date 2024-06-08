下班會跟同事打招呼嗎？網友揭2大關鍵：符合才會說

結束一天的工作，離開公司前，你會和其他同事打招呼嗎？一名網友近日分享，日劇裡面的上班族下班後，都會跟同事說聲辛苦了，反觀台灣好像卻沒有這個習慣，都是默默離開公司。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「下班會跟同事打招呼嗎？」為題，指出自己進入職場前，看日劇的上班族，下班後都會跟同事說辛苦了，但自己出社會後才發現，原來大家下班都是默默離開，就算和同事對到眼，也不會特別說什麼，好奇發問「有人下班後，會跟還沒下班的同事打招呼嗎？」。

貼文一出後，多數網友認為關鍵在公司風氣和同事間的熟悉度，紛紛表示「看公司風氣，原則上會」、「看風氣+1，如果是大家都很友善的環境就會」、「看平常有沒有交集，或是點頭就好」、「看多熟，很不熟點點頭而已」、「會吧，除非不熟」、「上班會跟大家說早，下班會說掰掰啊」、「正常都會講 有時候在忙就算了」。

此外，也有內行網友說明，在日本上下班要跟同事打招呼是潛規則，表示「早上來要說早安，遇到同事要說辛苦了，下班要說不好意思先離開了，不說會有壞印象，容易被說沒禮貌，就文化不同，他們不是真心關心同事辛苦，只是大家都這麼做，職場文化而已。我有次不知道沒說，就被主管說態度差過，台灣職場不用，可是日本職場一定要，所以日劇演的是真的」。