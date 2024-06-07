快訊

端午連假來了！返鄉+下班國道車潮湧現 3路段紫爆時速不到20公里

聽新聞
test
0:00 / 0:00

打工一年被炒！她怒「聽過最瞎的資遣理由」 網勸：會做人比做事重要

聯合新聞網／ 綜合報導
炒魷魚示意圖。 圖／ingimage
炒魷魚示意圖。 圖／ingimage

通常在職場上會因為工作能力或者人際關係，導致最後自行離開或者被開除，有一名女網友透露自己打工一年，日前被店長約談，甚至可能還會被開除，而理由竟是因為有同事不想和她一起共事，讓她氣得想去檢舉。

原PO在Dcard以「聽過最瞎的資遣理由」為題發文，她說自己獨立作業能力受到同事們的認可，但缺點是跟別人合作就會緊張而拖累進度，原PO也坦承這是自己該改進的地方，只要當下提出糾正，她就會立刻改善。不過近來有一位轉正職的同事擺臉色給她看，原PO得知對方不爽的原因根本不是自己的問題，但新任店長不想聽同事抱怨，竟然直接砍她的班。

後來店長透露那位同事表明不想跟原PO一起工作，因此公司想用最有效率的方法處理，就是直接暫停原PO的排班，並表示如果這段期間狀況都沒有改善的話，就只能請她離開了，讓她聽了非常傻眼，「一個連勞健保都不保的，整天是非不分的店，送勞工局檢舉信也是剛好而已吧，大家有遇過什麼很奇怪的資遣理由嗎？」

貼文引起不少討論，「做事很重要，做人更重要…如何與各式各樣的同事相處本就是必修的課程，即使妳換了其他環境也會遇到一樣的事情，相處與應對本來就是工作的一部分」、「出社會後，會做人比會做事重要」、「餐飲嗎？如果是的話這是常態，人家都違法了妳還要去適應他們，會不會太奴」、「打工而已，做再久也不算年資。換地方做正職吧」、「就妳不會看眼色而已，妳跟那位同仁應該是做事頻率不對，而且不要相信什麼妳同事有替妳講話，今天結果就是公司把妳踢掉，只能說同事肯定沒幫妳作證，要真的幫他也會跟著被拖下水」。

健保 勞保 打工 資遣

延伸閱讀

被資遣5次！科技男崩潰曝過程「問題在哪？」 網見產業：不是你的問題

屏中張恩愷克服逆境打工貼補家用 錄取陽明交大牙醫系

女大生找打工問「初體驗哪間最適合」 一票人推1家：絕對首選

赴日打工留學不順心…台灣妹哭被同鄉姊姊討厭 網看事發經過傻眼：有夠雷包！

相關新聞

打工一年被炒！她怒「聽過最瞎的資遣理由」 網勸：會做人比做事重要

通常在職場上會因為工作能力或者人際關係，導致最後自行離開或者被開除，有一名女網友透露自己打工一年，日前被店長約談，甚至可能還會被開除，而理由竟是因為有同事不想和她一起共事，讓她氣得想去檢舉。

員工想請假「為何主管非要問原因？」 過來人揭真相：但不會擋假

上班想請假時，有一些公司會要求員工檢附證明，近日一名女網友就抱怨，每次向主管請假，對方總會不斷追問自己請假理由，讓她備感壓力，因為有時只是單純想請假，且不想透露太多個人隱私給職場同事，好奇詢問網友看法。

40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

職場上會因為什麼原因而不聘用員工？一位在日本工作的台灣人分享最近公司新招的一名英文多益900分以上、精通日文和中文的台日混血大叔沒過三個月的試用期，詢問部長詳細原因後...

2工作薪水差3倍、興趣符合大不同怎麼選 網見關鍵答案一面倒

不少人都想將工作和興趣結合，若薪資、環境、福利等條件能更符合自己要求最好。有一名網友就舉了兩個不同工作，一份是月薪8萬元，但工作內容和興趣符合自己要求，另一份月薪高達30萬元，但興趣符合度較低，想知道鄉民們會怎麼選擇。

被資遣5次！科技男崩潰曝過程「問題在哪？」 網見產業：不是你的問題

職場上，除了個人能力之外，有時運氣也十分重要，一名網友就分享，他從2008年起，從事科技業與傳產工程師相關領域工作，前前後後卻連續被資遣5次，現在雖然找到新工作，月薪卻比同校應屆生低很多，如此不順遂的事業運，讓他忍不住詢問眾人，「被資遣5次，我是不是運氣很差啊？我究竟是哪裡出問題啊？」

當通膨率2%成常態 上班族薪資沒成長形同縮水該怎辦？

行政院主計總處5月底調升今年消費者物價指數（CPI）年增率至2.07%，較2月上修0.22個百分點，再度超過通膨警戒線。近年通貨膨脹始終位於高點，上班族的薪資一旦沒有成長，形同縮水，深陷「窮忙」泥淖，而上班族又該如何自救？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。