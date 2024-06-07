打工一年被炒！她怒「聽過最瞎的資遣理由」 網勸：會做人比做事重要

通常在職場上會因為工作能力或者人際關係，導致最後自行離開或者被開除，有一名女網友透露自己打工一年，日前被店長約談，甚至可能還會被開除，而理由竟是因為有同事不想和她一起共事，讓她氣得想去檢舉。

原PO在Dcard以「聽過最瞎的資遣理由」為題發文，她說自己獨立作業能力受到同事們的認可，但缺點是跟別人合作就會緊張而拖累進度，原PO也坦承這是自己該改進的地方，只要當下提出糾正，她就會立刻改善。不過近來有一位轉正職的同事擺臉色給她看，原PO得知對方不爽的原因根本不是自己的問題，但新任店長不想聽同事抱怨，竟然直接砍她的班。

後來店長透露那位同事表明不想跟原PO一起工作，因此公司想用最有效率的方法處理，就是直接暫停原PO的排班，並表示如果這段期間狀況都沒有改善的話，就只能請她離開了，讓她聽了非常傻眼，「一個連勞健保都不保的，整天是非不分的店，送勞工局檢舉信也是剛好而已吧，大家有遇過什麼很奇怪的資遣理由嗎？」

貼文引起不少討論，「做事很重要，做人更重要…如何與各式各樣的同事相處本就是必修的課程，即使妳換了其他環境也會遇到一樣的事情，相處與應對本來就是工作的一部分」、「出社會後，會做人比會做事重要」、「餐飲嗎？如果是的話這是常態，人家都違法了妳還要去適應他們，會不會太奴」、「打工而已，做再久也不算年資。換地方做正職吧」、「就妳不會看眼色而已，妳跟那位同仁應該是做事頻率不對，而且不要相信什麼妳同事有替妳講話，今天結果就是公司把妳踢掉，只能說同事肯定沒幫妳作證，要真的幫他也會跟著被拖下水」。