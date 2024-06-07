勞動部嘉義就業中心12日起辦3場徵才 逾600職缺

6月適逢畢業季，勞動部雲嘉南分署嘉義就業中心12日起舉辦3場徵才活動，逾600個職缺，包括王品集團旗下熱門品牌「尬鍋」與「和牛涮」7月將插旗嘉義市，釋出60個職缺。

嘉義就業中心今天發布新聞稿指出，6月12、14及26日辦理3場徵才活動，地點都在就業中心2樓，包括製造業、餐飲服務業、保全業與批發業等16家廠商，提供610個工作機會，其中餐飲服務業主管薪資上看50K（千）元。

就業中心表示，王品集團旗下「尬鍋」與「和牛涮」7月將插旗嘉義市，也參與6月的徵才活動，釋出職缺月薪均37K，兼職人員時薪至少有新台幣200元，各企業也祭出高薪搶人才，最吸睛為群品餐飲（石二鍋）開出最高薪50K找儲備店經理。

其次，中興保全服務工程師也開出45K薪資；米塔集團釋出最多135個職缺，正職人員月薪均達42K、儲備幹部更是上看45K；若想找工時彈性職缺，家樂褔的營運服務專員、食品技術專員可依員工需求，彈性調整工時。

嘉義就業中心主任李奇玟指出，6月3場徵才活動適逢畢業季，歡迎應屆畢業生參加，勞動部還推出「青年跨域就業津貼」，只要是18至29歲或未滿18歲已高中畢業的初次尋職年輕人，經公立就業服務機構推介到離家30公里外地點工作，可申請相關補助。