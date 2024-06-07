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員工想請假「為何主管非要問原因？」 過來人揭真相：但不會擋假

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友抱怨，每次向主管請假時，對方總愛追問自己請假理由，讓她十分困擾。示意圖／ingimage
一名女網友抱怨，每次向主管請假時，對方總愛追問自己請假理由，讓她十分困擾。示意圖／ingimage

上班想請假時，有一些公司會要求員工檢附證明，近日一名女網友就抱怨，每次向主管請假，對方總會不斷追問自己請假理由，讓她備感壓力，因為有時只是單純想請假，且不想透露太多個人隱私給職場同事，好奇詢問網友看法。

原PO在Dcard發文表示，她目前有兩份工作經歷，遇到的主管都很愛追問請假原因，有時是要去面試，或單純想把假用完，都要想各種理由來回覆主管，如果是請假出去玩，還會被酸「很常出去玩」，讓她感到壓力很大。

原PO坦言，她能理解主管可能是想跟員工有話聊，但有時候真的不想透露太多私生活給同事，一方面也是保護自己，不禁感嘆「超羨慕身邊很多朋友的主管都不會問原因」，好奇詢問眾人，「為啥請假主管一定要問原因？」

文章一出，引來許多網友回應，「把請假原因追問到底超煩，講了真實原因還會被拿來當同事間話題」、「會一直問的，一律歸類為垃圾公司」、「我公司也很愛問，想打哈哈過去但他們硬要問到底」、「我一律回答私事不方便說」、「休假原因我都打法定特休」、「請假原因一律打私人事務處理」、「我上面的主管都只回ok，很爽快簽假單，所以我都直接講真實理由」。

有網友表示，通常主管不會強迫問原因，「員工跟我請假，我都說好，記得跑流程」、「我們公司的文化是都不過問欸」、「我都是跟同仁說，請特休是你的權益，你們請假我完全不會問你們要幹嘛，但歡迎各位跟我分享你的生活」。

也有人認為，有時主管詢問原因，其實是為了調整工作份量，「我一直以來都會請同仁讓我知道請假原因，但我從來不會擋，就算是去玩也一樣，有時家庭因素、身體狀況之類的事情，如果會影響到工作，我會做適當的調整」、「我會問原因，但我不會擋休假，願意或不願意說都可以，請特休是員工的權益，有時候有重大原因，讓主管知道工作也比較好安排」。

特休 職場

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