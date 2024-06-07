40歲大叔多益900、精通中日文被開除 日本主管直指「4大缺點」難改

職場上會因為什麼原因而不聘用員工？一位在日本工作的台灣人分享最近公司新招的一名英文多益900分以上、精通日文和中文的台日混血大叔，但沒過三個月的試用期，經詢問部長詳細原因後，他認為很多人以為會日文就可以來日本工作，「有點太天真了」。

該名在日本工作的上班族於Threads上發文，提到「公司今年新採用的40歲台日混血大叔被炒魷魚了」，他好奇對方語言能力相當厲害，卻沒過試用期，便去詢問長官相關細節。部長表示有四個主因：首先，態度不夠積極，不會主動學習、找事做；其次是和其他同事溝通不良，有問題不會問、別人問話也不太反應；第三點是說話常不經大腦，常說些莫名其妙或讓人不舒服的話；第四則是個人主義，不太會顧慮其他人感受。

原PO也贊同部長的看法，他表示有時在網路上看到貼文，寫著只要會日文，就可以來日本工作，但實際上並不是這麼一回事。他指出語言能力是基本，「更重要的是心理素質，必須在日本人的環境下學著做人處事，以及本身能否適應日本文化跟社會」。

貼文也引發網友熱議，紛紛留言「所以之前有超商店長說打工寧願用外國人，也不要用中年大叔，因為40好幾通常有些個人觀念根深蒂固」、「中途採用或是40好幾的蠻難的，尤其要改變做事方法跟想法觀念很難」、「中年人很難教啊！年紀小的他覺得你憑什麼教我」、「因為他不會讀空氣」、「溝通困難的人，真的很困擾」。

不過也有人認為「日本職場真的有毒，老闆見不得你有一分鐘閒下來，甚至有的員工看你上廁所都給偷偷給你記秒錶，看去了幾分鐘，猜測你肯定在馬桶上偷偷看手機，然後打小報告（親身經歷）」、「感覺日本相對於能力更看重性格，不喜歡有個性和個人色彩的人，他們對員工的要求就是工具化」、「其實年齡可以不用提，重點還是心態」。另有一位「大叔」跳出來，「42歲，目前在台灣工作。剛剛結束試用期，雖然主管比我小，進公司5年了，凡事都會先向主管虛心請教，不覺得有什麼」。