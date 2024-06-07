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被資遣5次！科技男崩潰曝過程「問題在哪？」 網見產業：不是你的問題

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享，他連續5份工作都被資遣，離奇過程讓眾人看傻了眼。圖／ingimage
一名網友分享，他連續5份工作都被資遣，離奇過程讓眾人看傻了眼。圖／ingimage

職場上，除了個人能力之外，有時運氣也十分重要。一名網友就分享，他從2008年起，從事科技業與傳產工程師相關領域工作，前前後後卻連續被資遣5次，現在雖然找到新工作，月薪卻比同校應屆生低很多，如此不順遂的事業運，讓他忍不住詢問眾人，「被資遣5次，我是不是運氣很差啊？我究竟是哪裡出問題啊？」

原PO在Dcard發文表示，他最初在科技業當了6年技術員，卻在2008年時被裁員，開始領失業補助之路。因為當年景氣不好，他決定重回校園進修，並在2009年重新找到一份傳產工作，「原本認為學歷好一點，能避開資遣的窘境」，沒想到4年後，雖然成功拿到國立機械系學士文憑畢業，公司卻倒閉了，他繼續領了半年補助跟職訓CNC 4個月。

2013年，原PO找到一份傳產工程師的工作，做了3年後，因為老闆決定關廠，他又再度被資遣，領半年補助跟職訓電腦製圖半年。2018年，他又到一間竹科小公司當工程師，結果做了3年，再度因公司營運不佳而被裁員，領2個月補助。

歷經4次資遣後，原PO在2021年找到一份外派中國大陸的工作，也是傳產業工程師，薪資達70K，但在隔年疫情爆發後，老闆撐不下去就把大陸廠收掉，於是他又領了半年失業補助，並職訓PLC半年。原PO透露，他現在已經45歲，在傳產當設備，月薪僅30K，找了半年幾乎都是這種薪資，只好先繼續做下去，「看板上一堆跟我同學校的應屆生都比我高很多，我只想問，我究竟是哪裡出問題啊？」

文章引發熱烈討論，網友紛紛感嘆，「你是怎麼找到都會倒閉的公司？」、「雖然我不信邪，但我覺得您工作運好像蠻慘的，可能考慮去拜拜，看有沒有辦法轉運」、「運氣是滿賽的」、「你比我還猛，去哪間倒哪間」、「我如果開公司，就雇用你去競爭對手的公司了」、「看來大哥自帶天命，創業吧」、「去試台積電能上應該就穩了，如果還被資遣我就叫你聲哥」。

也有人指出，傳產業本來就容易遇到公司倒閉、資遣員工的狀況，「感覺不是你的問題，而是這個產業的這類職務，本來就很容易受到訂單量影響而裁員」、「老實說在傳產很正常，傳產利潤一年比一年低，很多開了十幾二十年的最後都收一收退休去了」、「因為你的工作多是傳產，傳產在台灣是夕陽產業」、「不要去小企業，風險很高的，要找公司有賺錢且穩定的業務」。

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