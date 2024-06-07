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2工作薪水差3倍、興趣符合大不同怎麼選 網見關鍵答案一面倒

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO舉了兩個薪資、內容、條件不同的工作，想看看大家會怎麼選擇。 示意圖／ingimage
原PO舉了兩個薪資、內容、條件不同的工作，想看看大家會怎麼選擇。 示意圖／ingimage

不少人都想將工作和興趣結合，若薪資、環境、福利等條件能更符合自己要求最好。有一名網友就舉了兩個不同工作，一份是月薪8萬元，但工作內容和興趣符合自己要求，另一份月薪高達30萬元，但興趣符合度較低，想知道鄉民們會怎麼選擇。

原PO在PTT先假設一個人物設定，一名32歲、擁有四大理工碩學歷的高知識分子，北漂租屋族，其存款和另一半加起來大約300萬元，未來不打算生小孩，名下有車但無房產，有購屋需求但得自力買房。他列出兩種不同工作類型、內容和條件，想了解大家會怎麼抉擇。

原PO舉例第一份工作是標準上班族，月薪8萬、見紅就休，幾乎不加班，且每天一小時來回通勤，同事都是價值觀、專業能力很接近的人，工作內容和興趣符合度高，年薪大約250~300萬；另一份工作月薪就高達25~30萬，年薪約500~600萬，雖然工時8小時也不太會加班，但同事完全不是自己的同溫層，而且每天來回通勤就要1到3小時，工作內容卻不符合興趣。

貼文一出，多數人以薪資差太多不在意同溫層為理由，一致選擇第二份工作，「第二個，薪水差太多了」、「工作當然是為了錢，而且又不是高負荷、沒命花的那種工時壓力，同事什麼的根本就不重要」、「在意同溫層有意義嗎？」、「都不用加班，選錢多不痛苦的啊」、「為什麼工作要在意同事啊？上班是交朋友嗎？」、「選第二份，然後買房，然後退休」、「這兩個當然先選第二份工作衝了，等於你可以快兩倍時間退休」、「興趣是很重要啦，但沒有比一個月多15萬重要吧」。

但也有少數網友意見不同，「選第一份工作可以做長久，如果是第二份可能會早死」、「不生小孩，你這輩子就是來爽來輕鬆過的，第一份工作才有時間爽」、「有興趣的工作會讓每天的生活比較有意義」。

價值觀 年薪 薪資 退休

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