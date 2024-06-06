完勝主管？她面試尾聲提1問題被讚「超高段」 網：等於一次問2個問題

六月逢畢業季，許多年輕人紛紛湧入求職市場。一名網友近日分享面試新人的故事，表示面試進行到尾聲，他詢問對方「妳有沒有什麼問題想要瞭解的」，但她的回答讓他感到不解。然而文章一出，引來不少網友支持該名面試者，直呼她的問題「合理且重要」，有人更大讚「問法很高段」。

一名疑似擔任主管職的網友在Threads發文分享近期面試新人的故事，他表示面試進行到尾聲時，詢問「妳有沒有什麼問題想要瞭解的」。該名前來應徵的女生思考10秒後，問了一句「我想問公司有沒有微波爐」；該名主管對此感到不解，因此詢問眾人「這個問題是合理的嗎？還是我太嚴格了？」

文章一出，不少網友表態支持該名面試者，「有沒有微波爐跟蒸飯箱，很重要的」、「當然很合理，而且很重要」、「這個問題超好的好不好」、「自己帶便當不是用微波爐就是蒸飯箱，兩個所用便當盒材質不同，先問一下很合理啊」。

有網友則表示，背後隱藏的含義在於她願意入職，「有想加入才會問微波爐呀」、「如果是我問一些看似簡單到不行的小問題，多半是因為我開始在想，未來在這裡上班的日子會如何了」、「這不是表示她已經把自己假定成為公司的一員，並開始規劃嗎？」、「這問題很棒耶！認真考慮想到職的公司才會問到生活問題」。

另有人讚賞該名面試者的提問，「如果她是個很聰明的人，那這個問法很高段，因為有沒有微波爐可以看出公司很多東西。有微波爐幾乎可以確定有冰箱，有冰箱通常員工福利比較好，通常老闆不一定會替員工買這麼高價且24小時費電的電器」、「1.有微波爐通常有個前提是有冰箱，可以冰食物，等於一次問了兩個問題；2.不用出去吃飯可以節省午休時間，用來做更好的規劃；3.會自己準備食物的，有規劃能力，而且如果是自備便當，還有對健康重視，這種人通常可以想的比較遠，也可以知道做什麼事情會帶來什麼後果；4.也在考量自己上班後的流程；5.評估公司的福利，不求供餐，但是可以提供員工好的吃飯條件」。