用跑的！快跟上黃仁勳旋風 AI 科系畢業起薪上看6萬
輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳訪台再颳旋風，2日於台大進行主題演講點名43家台廠、17所大專院校為輝達重要夥伴引發熱議。搭上AI熱潮近年越來越多大學陸續開設AI相關科系或課程，104人力銀行6日發布薪資情報顯示，AI相關科系畢業，最常從事的職務有全端工程師、生產設備工程師起薪上看六萬，工作聚焦「做AI」。
此外，非理工科系畢業，也能透過多媒體動畫師、AI訓練師、AI應用測試專員等職務，「用AI」跟上趨勢。
104人力銀行指出，黃仁勳帶動的AI熱潮進入校園，演講中點名台大、陽明交大、中原、輔仁等17所大學，以捐助研究計畫、成立創新中心、建置人工智慧設備等形式投入產學研合作。同時，各大專院校也陸續開設人工智慧碩士學位學程、智慧機器人工程學系、智慧製造工程系，讓學生在學期間厚實AI實力。
104人力銀行薪資情報以智慧機器人系為例，揭密AI相關科系畢業生最常從事全端工程師與生產設備工程師，核心技能聚焦「做」AI。從事全端工程師大學畢業起薪可達4.7萬、研究所6萬，要懂如何設計演算法、訓練模型、開發AI相關服務；從事生產設備工程師，大學畢業起薪可達4.4萬、研究所5.7萬，目標為將AI導入生產流程提升效率與產品品質。
104人力銀行觀察企業徵才資訊發現，非理工科系會「用AI」，結合本身優勢也能脫穎而出從事AI相關職務，如AI訓練師看中大傳、語文學科良好的溝通力，透過精確指令讓AI能執行公司任務；多媒體動畫師看中藝術學科的美感，期盼透過AI協作完成公司廣宣素材製作，薪資最高可達六萬。
如何面對AI帶來的職場變局？104人力銀行將於6月15日、6月16日二天在台北華山舉行2024職涯博覽會，歡迎到現場與緯穎、廣達電腦、ASML、遊戲橘子、IKEA、星巴克、KPMG等上百間企業人資了解最新招募現況，同時超過四十位職場前輩和職涯引導師則將免費為求職者一對一職涯諮詢，協助在AI浪潮下的職場能掌握趨勢脫穎而出。歡迎報名
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