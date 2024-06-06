用跑的！快跟上黃仁勳旋風 AI 科系畢業起薪上看6萬

輝達（NVIDIA）共同創辦人暨執行長黃仁勳訪台再颳旋風，2日於台大進行主題演講點名43家台廠、17所大專院校為輝達重要夥伴引發熱議。搭上AI熱潮近年越來越多大學陸續開設AI相關科系或課程，104人力銀行6日發布薪資情報顯示，AI相關科系畢業，最常從事的職務有全端工程師、生產設備工程師起薪上看六萬，工作聚焦「做AI」。

此外，非理工科系畢業，也能透過多媒體動畫師、AI訓練師、AI應用測試專員等職務，「用AI」跟上趨勢。

104人力銀行指出，黃仁勳帶動的AI熱潮進入校園，演講中點名台大、陽明交大、中原、輔仁等17所大學，以捐助研究計畫、成立創新中心、建置人工智慧設備等形式投入產學研合作。同時，各大專院校也陸續開設人工智慧碩士學位學程、智慧機器人工程學系、智慧製造工程系，讓學生在學期間厚實AI實力。

104人力銀行薪資情報以智慧機器人系為例，揭密AI相關科系畢業生最常從事全端工程師與生產設備工程師，核心技能聚焦「做」AI。從事全端工程師大學畢業起薪可達4.7萬、研究所6萬，要懂如何設計演算法、訓練模型、開發AI相關服務；從事生產設備工程師，大學畢業起薪可達4.4萬、研究所5.7萬，目標為將AI導入生產流程提升效率與產品品質。

104人力銀行觀察企業徵才資訊發現，非理工科系會「用AI」，結合本身優勢也能脫穎而出從事AI相關職務，如AI訓練師看中大傳、語文學科良好的溝通力，透過精確指令讓AI能執行公司任務；多媒體動畫師看中藝術學科的美感，期盼透過AI協作完成公司廣宣素材製作，薪資最高可達六萬。