別有居心？離職後前同事狂問「新工作狀況」 網曝解方勸：別內耗

在職場上，若同事之間感情不錯，即使離職後仍然會繼續聯絡。一名網友抱怨，離職後前同事一直詢問她新工作的狀況，但由於找工作狀況不是很順利，因此令她相當很煩躁。

一名網友在Dcard「工作板」發文，她離職後前同事一直問她新工作的狀況，但她工作找得不是很順利，之前錄取的公司，工作幾天後她發現前輩不願意帶她，於是很狼狽的離職了，所以對自己越來越沒自信，但前同事卻兩三天就問她一次狀況，令她相當煩躁，「真的很受不了」，引起不少討論。

網友紛紛表示，「別內耗自己～如果日常生活沒有什麼交集，可以選擇不要回覆！」、「想八卦，順便看你這邊好不好」、「封鎖就好了，幹嘛一定要回答他，都不知道是不是真心關心你，還是在等著看笑話」、「這種就別回應，而且如果換到新工作也不要講，他問起就一直說待業就好，等穩定再說，我是都這樣啦～因為我覺得我也不喜歡一直報備」、「前同事不是你的朋友，不需要保持聯絡了」、「不用特地去回覆他了，讓他成為人生的過客就好」。

有網友則分享經驗，「不要回，我前同事問只是想看我笑話，她們覺得我離開了前公司去哪都無法適應，想打發過去，還覺得我離職後態度變冷淡，真的很會PUA」、「以前也遇過這種，感情好一點的就無視，感情不夠好的臭罵一頓封鎖」、「我是直接封鎖，這位前同事之前明明就是一直弄我，離職之後還要賴我，想必沒啥好心眼」。

不過，有網友認為前同事可能只是關心或是想跳槽，「他可能關心你，我也被問過」、「其實有些前同事也是想跳槽，就打聽一下，如果你順的話，可能也想跳」、「可能她想打聽看看，說不定她也想走，先讓妳當先鋒吧」。