遭公司狠裁失業！中年男嘆「不願做基層」 過來人靠這招翻身：現在年薪90萬

「中年失業發生在我身上」，一位38歲的網友透露，自己有房貸要扛、孩子要養，突然遭到公司裁員後，只能暫時依賴老婆養家。儘管已經開始尋覓下一份工作，但他不願從基層做起，又難以找到跟過去收入相仿的工作，於是對未來感到迷茫。貼文曝光後，網友紛紛湧入討論，也有一位過來人現身，分享自己從谷底反彈的勵志故事。

一位38歲的男網友在Dcard發文，表示自己在公司擔任中階主管，月收入為7萬左右，他指出，公司是中型企業，前年開始出現虧損的狀況，「其實我和同事都知道公司會倒，只是沒想到那麼快」。原PO上周突然收到被裁員的噩耗，已婚的他肩上有房貸要扛，還有孩子要養，一夕之間失去工作，現在只能勉強靠著存款和老婆5萬元的收入養家。

「現在頭痛的是我如何再就業」，原PO坦言，自己知道下一份薪水很難達到7萬的水平，但也不願放下身段，從底層開始摸爬滾打。所幸還有愛妻作為後盾，暖心支持原PO，但他的內心卻依舊掙扎，不知如何是好，「我其實不想因為我失業而害到家人，但又很難找到和以前相近薪水差不多的工作，一直在人力銀行上找，只能說很心累」。

貼文曝光後，有網友留言「面子不是問題，又不想從基層做起？什麼邏輯」、「難怪以前我們老板都說不要用中年失業的人，光那句『不想從基層做起』，我就覺得原PO的觀念有問題」、「心態要調整，永遠把自已當成正在學習的人就好，你很幸運有好的家人」。

也有人鼓勵原PO，根據他的年齡以及工作經驗，還是佔有一些優勢，「38還超年輕，還很好找，只是薪資沒那麼高，而且會更累吧」、「您之前如果不是坐辦公室的主管職，如果是偏外勤或工程類別的，憑經歷應該不難找到接近之前收入的工作」、「你履歷漂亮嗎？工作這麼多年是不是一直都在同個職位或基層，如果有管理職經驗或履歷滿豐富的，我並不認為38歲失業算恐慌」、「不要去跑外送⋯⋯待在中型企業月收七萬，代表能力不錯，外送只是耗你的時間和內心，真的不適合你」。

不過該貼文也釣出一位過來人，分享自己從谷底反彈的勵志故事，「我是2022年公司關閉，42歲有兩個小孩，當時我年薪大概一百萬，老婆月薪六萬。公司倒閉後，一開始找了一份三萬元工作邊做邊找，四個月後換到目前的公司現在年薪約九十萬。只要有能力慢慢找適合的公司很重要」。該留言也意外引起反響，「重點是能屈能伸，願意接受短暫的低薪，然後邊做邊找，給你一個讚」、「很正向也很厲害的經驗」。