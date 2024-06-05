妹子被通知面試只回2字遭取消 網眼尖揪1關鍵：不去也罷

找工作時通常會先由雇主電話通知面試時間，而現在通訊軟體便利，不少老闆也都直接傳訊息聯繫。有一名女網友發文抱怨應徵服飾店時，店家用通訊軟體和她約時間，卻因為原PO只回2個字，對方認為沒禮貌，直接取消面試，讓她非常傻眼。

原PO在Dcard以「才打兩個字就沒有面試機會」為題發文，她貼出和雇主聯繫的對話擷圖，對方詢問6月4日星期二下午是否方便面試，原PO簡單地回覆「可以」兩個字。到了面試當天，雇主凌晨1點多再發訊息想確認時間，卻又立刻取消面試，並表示「考慮到打字方面的用字遣詞跟禮貌，暫不考慮喔」，讓原PO非常傻眼，「哪裡看得出我沒禮貌了？難不成句尾都要加個愛心嗎？」

貼文引起兩派留言激辯，有人力挺原PO，「我自己是也會加謝謝，但單就『可以』兩個字就說成無禮真的誇張」、「其實我覺得也沒那麼嚴重，因為這樣就要妳不去也太誇張了」、「完全沒必要這樣，我出社會這麼久，做了這麼多工作，面試也常簡單快速回覆，也沒怎麼樣，這公司感覺就會情勒員工」、「這種的看來很龜毛，不去也罷」、「對方是不是有妄想症？連『可以』這兩個字都能理解成不禮貌」。

但也有網友認為原PO可以再有禮貌一點，「不用說到這麼多字，但是至少加上一句謝謝」、「感謝他的直白，對於求職或職場書信，建議還是假掰一點」、「確實出社會工作的用字遣詞都要注意呀，雖然他的語言組織也不怎麼好，但妳的回話確實可以再禮貌一點」、「多用『請』、『謝謝您』、『感謝您』不會少一塊肉喔」、「基於禮貌我會多幾個字，不會這麼簡潔但也不需要假，起碼多個謝謝，畢竟根本都還不認識」、「不知道為什麼『可以』兩個字讓我以為妳才是老闆」。

其中有不少人注意到雇主發訊息的時間有問題，「是說凌晨一點在那邊跟人家更正面試邀請的公司，也不用去了吧」、「代表那個時間還要工作」、「他半夜傳LINE又是什麼禮貌」、「凌晨一點的邀約，真的先不要…這是冥冥之中保佑妳啊」、「凌晨一點還在打擾面試者也很扯吧，而且妳明明很快回訊息，他拖那麼久到過晚上十二點才回也是滿有事的」、「我面試遇過HR晚上十點多打來（已經2面要約3面），最後有面試上，但我直接拒絕了」。