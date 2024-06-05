超車科技業！證交所資料揭「這行業」員工全台最賺 網驚：話術都是真的

在購置房屋前，多數民眾皆會積極蒐集相關資訊，不過除了透過房屋仲介購屋，也會有人選擇找專門做房地產代理銷售的「代銷」諮詢建案的細節。近日，證交所公布2023年上市櫃企業員工平均薪資資料，就有網友發現，位居第一的竟非大眾廣泛認為高薪的科技業公司，而是不動產代銷公司愛山林，貼文一出讓不少民眾訝異，就有人笑稱，原來買房時代銷人員說的「我也有買一間」是真的。

證交所與櫃買中心近日公布去年上市公司員工平均薪資福利，不過該排名的結果卻跌破眼鏡，一位網友在Dcard發文引述該資料，驚訝的指出：「知道這陣子房市真的熱到不行，但不動產代銷竟然比半導體等科技業還賺」。原來2023年上市公司員工平均薪資最高的不是電子業，而是以552.6萬元居冠的不動產代銷龍頭「愛山林」；而台灣IC設計龍頭聯發科排名第四，員工平均薪資為384.5萬元；護國神山台積電則以301.5萬元位居第24名，見此，原PO也忍不住疑問：「有人可以解釋為什麼嗎？」

貼文發布後掀起網友討論，不少網友紛紛表示「原來銷售中心的姊姊說：『這間很超值，我也有買一間』是真的」、「我陪我阿姨去買兩房平車，代銷姊姊說你們買這間12樓不錯喔，我自己買在11樓」、「房產業確實好賺，房仲、代銷都好賺，不過也確實勞累，但是投報率高」、「因為科技業都把錢搬去給建商了，做為中間人肯定也很有賺頭」、「代銷算是不好進的行業，都要有人介紹」、「代銷公司中真的賺錢職位就那幾個，而且聽說都要靠關係才能做，油水不落外人田，懂嗎」。

也有人分享身邊案例，直呼「這是真的，我朋友的阿姨在做代銷，每次新建案一出來，她自己一定是第一手先買一間起來，再推給我們看看」、「我妹夫就是代銷（北中南都有的大型代銷公司），5年當上經理，年薪兩百往上，是真的他們都會內部先投資好地段，房價上漲後轉手，幾個月的價差就有一百up」、「有個朋友就在愛山林，難怪今年一直去歐洲玩，原來是去年賺很飽」、「愛山林主管薪資都很高，有拉高平均，業務們業績不錯的年薪一兩百萬不是難事，認識在愛山林待了幾年的業務，開名車、買房（好幾間）、買奢侈品，都很正常～今年房市這麼熱，他們又要賺爆囉」。

根據證交所公布2023年台灣上市公司全體員工薪酬資訊，員工薪酬最高的是愛山林，排名第二、第三名分別為聯德522.5萬元、三商494.9萬元，聯發科以384.5萬元排名第四，第五名則是378.4萬元的聯詠；依金額排序，台驊投控、勤益控、華固、創意、祥碩位居第六至第十名，都在344萬元以上；其中傳產股包辦6席，多於電子股的4檔。