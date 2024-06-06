兩次辭職成履歷污點…他求職處處碰壁 薪水「凍漲」後悔不已

好工作難尋，但如果不管應徵了什麼工作，總是做沒兩下就自請離職，在職涯履歷上留下紀錄，往後找工作時，可能也會影響到自身評價。有一位日本男子，就因為辭職太過頻繁，感到相當後悔。

根據日本媒體「日刊SPA！」報導，一位化名飯沼勇人的28歲男性，過去曾找到一間綜合醫院的工作，但因為職場裡頭幾乎都是女性，讓飯沼顯得格格不入，和誰都沒辦法混熟，也沒有人願意教他。結果他才做了一個月，就決定花錢委託「退職代行」，辭去了這份工作。

而這其實是飯沼第二度辭職。過去靠著擔任銀行分店店長的父親介紹，飯沼也進到另一間銀行上班。但他覺得業務太繁忙，加班又多，而且每天又總是被該分店店長質問，因此在兩年之後決定辭掉工作。父親對此非常不高興，往後不願再出手支援。

然而一次兩年、一次一個月的離職經歷，讓飯沼想在找第三份工作時處處碰壁，到哪都不能順利錄取。存款見底的他，只好跟哥哥借錢，但又因為找不到工作，跑去打柏青哥逃避現實，並陷入自我厭惡之中。

等過了三個月，總算才找到一份在冷凍食品工廠的工作。只是現在的工作已做到了第三年，薪水和當初在銀行的起薪一樣，但也只能後悔過去太沉不住氣，才落得如此難堪的處境。