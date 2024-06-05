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職場沒真朋友？他「真心換絕情」被排擠 網勸：看破後你就是最強的

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友發文稱，自己常常聽同事說別的同事的壞話，當他們的「情緒垃圾桶」，結果最後那群同事卻還是常約吃飯，卻都不會揪他，讓他覺得被排擠。圖／ingimage
一名網友發文稱，自己常常聽同事說別的同事的壞話，當他們的「情緒垃圾桶」，結果最後那群同事卻還是常約吃飯，卻都不會揪他，讓他覺得被排擠。圖／ingimage

要處理好職場上的人際關係確實不是一件容易的事。近日一名網友發文稱，自己常常聽同事說別的同事的壞話，當他們的「情緒垃圾桶」，結果最後常常約出去吃飯的都是他們，讓他覺得很納悶。

原Po在Dcard「真的不能跟工作同事太好」為題發文，表示自己和同事相處時，經常當他們的「情緒垃圾桶」，原Po還會幫忙跑腿，即使是下雨天也會特地跑出門買。這讓他真的自以為跟公司的人關係都很好，結果每次約出門吃飯，他真的都是從別人口中聽到，那種感受讓原Po「不知道怎麼說」。甚至有一位他認為親如家人的「姐姐」也從來不約他吃飯，他都是從其他同事口中聽說。

原Po覺得就算自己在上班，要約吃飯「起碼說一下吧」，不管人去不去，有被問才是重點，這讓原Po覺得自己很像莫名被排擠，「真的很心寒」。原Po表示，雖然不知道是誰約的局，但自己真心待他們，沒想到卻被排擠，「心裡難免會有點疙瘩在」。他只能無奈地向網友尋求建議，想知道如何跟職場同事相處。

文章引發網友熱議，不少網友都認為同事就只是同事，「職場上沒有朋友，做好該做的事，表面要維持好」、「職場真的就那樣，獨來獨往往往是最好的。不用管別人說什麼，做好自己的事就好」、「上班好同事，下班不認識」、「所以我一直相信職場上無朋友的看法，寧願冷淡一點也不願自作多情」、「可以開啟無敵狀態了，看破之後你就是最強的，其他人都不在乎你了，幹嘛要去在乎其他人」。

也有網友認真給原Po建議，「有一種是他們本身比較好，本身是同一圈，內部有矛盾不愉快時就會找個沒有什麼厲害關係的路人來談心。此時的路人會以為對方當自己是朋友，當內部問題解決了，那個人就變回路人了」、「善良真的是要選擇的，請不要放棄對人釋出善意。但別過度對別人好。幫忙前先想一下對方是否真的有需求，想一下那件事是否有必要，如果不做也沒關係的話，先思考一下幫忙到什麼程度才符合你心中的那把尺」。

Dcard 職場

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