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鼓勵雇主新建托兒設施 經費補助擬增至500萬元

中央社／ 台北5日電

解決少子化危機，勞動部今天表示，原本補助雇主新建托兒設施補助金額為新台幣300萬元，考量物價上漲等因素，補助將提升至500萬元，盼增加雇主新建設施意願，年底前上路。

根據性別平等工作法第23條規定，僱用受僱者100人以上的雇主應提供哺（集）乳室與托兒設施或適當托兒措施。

不過，法規雖要求聘僱100人以上的企業必須提供托兒設施或措施，但對雇主來說，設置托兒設施的成本高，因此過去多數雇主都是以提供適當托兒措施為主。

為了讓雇主新建托兒設施，勞動部提供經費補助，針對新興建托兒設施包括托嬰中心、幼兒園、職場互助教保服務中心、兒童課後照顧服務中心等者，最高補助300萬元，若是已設置托兒設施者，補助改善或更新費用每年最高50萬元。

勞動部勞動福祉退休司副司長陳惠蓉今天告訴中央社記者，為了提升雇主新建托兒設施的意願，將修改法規提高補助，新建設施者從最高補助300萬提升至500萬。

陳惠蓉表示，考量雇主設置托兒設施、幼兒園的成本高，加上近年物價上漲，因此決定提高金額，盼有更多雇主來申請、新建托兒設施。

根據勞動部統計，去年雇主申請新建托兒設施有3件，包含設置幼兒園及托嬰中心。

勞動部 幼兒園 托兒

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