快訊

MLB／5.5億竊案落幕！水原一平認罪恐關33年 大谷翔平發聲嘆：解脫了

唐治平欠債百萬生活落魄 被爆吃霸王餐企圖「以物易物」

鼻酸！竹市2勇消告別式今舉行 同袍齊聚、學童留言送別

跳槽漲薪15%不可能？上市公司約他面試卻酸「能力不夠」 過來人：規定太多很難談

聯合新聞網／ 綜合報導
近日一名上班族表示，接獲上市公司邀約面試，沒想到提出期望的月薪之後，對方卻回答「能力不到這個價錢」，讓他備感錯愕。圖／ingimage
近日一名上班族表示，接獲上市公司邀約面試，沒想到提出期望的月薪之後，對方卻回答「能力不到這個價錢」，讓他備感錯愕。圖／ingimage

上班族在職場追求更高的待遇是人之常情，但企業有時對於核發薪水較為保守，雙方就很難取得共識。近日一名上班族表示，接獲上市公司邀約面試，沒想到提出期望的月薪之後，對方卻回答「能力不到這個價錢」，讓他備感錯愕，無奈表示「跳槽想漲薪10-15%，會太過分嗎？」

原Po在Dcard論壇分享，目前在一家上櫃公司工作2年，月薪約48K，獎金另計，但因為沒關掉人力銀行履歷，所以陸續都會有面試邀約，前幾天一間有興趣的上市公司回覆邀約。

到場時面試主管說，「有看到你的期望待遇了，我們這個工作內容跟時間和你前一份工作一樣，若53-55K可能會有點困難，主要人資不一定會過」。但原Po認為既然工作內容一樣，自己有著更高的熟練度，若是沒有這樣的薪資，除非其他方面更好，不然跳槽好像沒意義。

沒想到對方卻回答他覺得原Po「能力不到這個價錢」，「甚至50K我都覺得太高了」，還說有其他年資更高的面試者願意接受50K。這讓原Po心裡不太開心，但也沒多回應。

過了2天，人資打電話通知，表示最終核薪50K、加班獎金另計，並再度強調，面試主管表示「您的歷練不夠，這算是公司高標的薪水」，如果開太高原PO不能勝任會很麻煩。讓原Po無奈地說，「跳槽想漲薪10-15%，會太過分嗎？」

大多數網友支持原Po，「如果有別的公司願意開這個薪水給你，就代表你有這個價值」、「說真的漲幅10-15%是有點少，下次直接喊25-30% 」、「跳槽當然是要越跳越好，不然沒事幹嘛跳？面試官、人資連講話都不懂尊重，想必內部也不會多好」。

也有網友分享自身經驗，「通常大公司都規定很多，能談的東西就比較少，有達成共識就去，沒有就不要去」、「我也遇過不少給不起的，我都會說，如果主管覺得我是個人才的話，請幫我在薪資上做爭取，前提是面談愉快才會這樣說」。

Dcard 加薪 跳槽

延伸閱讀

證交所：促台企、外資互利

她經期應徵竟遭性侵…地板發出味道 設局者還亮槍判7年6月刑

去年薪酬最高上市公司愛山林 台積電排名24

填一堆測驗…她面試一小時嘆「真的很麻煩」 掀全網共鳴：超沒意義

相關新聞

跳槽漲薪15%不可能？上市公司約他面試卻酸「能力不夠」 過來人：規定太多很難談

上班族在職場追求更高的待遇是人之常情，但企業有時對於核發薪水較為保守，雙方就很難取得共識。近日一名上班族表示，接獲上市公司邀約面試，沒想到提出期望的月薪之後，對方卻回答「能力不到這個價錢」，讓他備感錯愕，無奈表示「跳槽想漲薪10-15%，會太過分嗎？」

他考上公職發現完全不一樣 網嘆：難的不是工作而是人

一般人想在公家單位任職，必須經由通過國家考試，取得資格後，政府單位再按照各地方職務缺額進行分發任職。有一位網友在Dcard貼文提問，考上高普考後，有覺得工作內容比想像難嗎？有人看完貼文馬上留言「難的是長官和擺爛的同事」。

月薪少2萬、工作量變多！他猶豫「轉調台北陪女友」 網友全勸退

你找工作時，會考慮什麼原因呢？一名男網友分享，自己在宜蘭山區從事公職，女友則是台北市信義區的公務員，近期他發現有機會可以轉調台北，但薪水會調降，再加上房租和生活費，成本大約為2萬元，讓他相當猶豫是否要申請轉調？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

最低工資調漲4%起跳？ 勞動部六月中下旬召開首次諮詢會

「最低工資法」今年元月上路，預計在第3季召開最低工資審議會議，參照客觀經濟數據擬訂明年的最低工資數額。勞動部今表示，新法...

他嫌公司端午節獎金只發2000元太少 釣出百大企業「更心酸行情」

下周一(10日)即將迎來一年一度的端午節，許多企業都會發放禮金和禮品慰勞員工，然而有網友表示，今年公司端午節獎金只發了2000元，…

真正的薪水小偷！他被公司遺忘8個月「躺領121萬」 全網超羨慕

事少錢多的工作是許多人的夢想，近日一名網友分享，他被公司遺忘整整8個月，期間卻照領高額薪水，總共躺賺121萬元，荒謬經歷引起熱烈討論，不少人直呼好羨慕，稱他是「真正的薪水小偷」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。