跳槽漲薪15%不可能？上市公司約他面試卻酸「能力不夠」 過來人：規定太多很難談

上班族在職場追求更高的待遇是人之常情，但企業有時對於核發薪水較為保守，雙方就很難取得共識。近日一名上班族表示，接獲上市公司邀約面試，沒想到提出期望的月薪之後，對方卻回答「能力不到這個價錢」，讓他備感錯愕，無奈表示「跳槽想漲薪10-15%，會太過分嗎？」

原Po在Dcard論壇分享，目前在一家上櫃公司工作2年，月薪約48K，獎金另計，但因為沒關掉人力銀行履歷，所以陸續都會有面試邀約，前幾天一間有興趣的上市公司回覆邀約。

到場時面試主管說，「有看到你的期望待遇了，我們這個工作內容跟時間和你前一份工作一樣，若53-55K可能會有點困難，主要人資不一定會過」。但原Po認為既然工作內容一樣，自己有著更高的熟練度，若是沒有這樣的薪資，除非其他方面更好，不然跳槽好像沒意義。

沒想到對方卻回答他覺得原Po「能力不到這個價錢」，「甚至50K我都覺得太高了」，還說有其他年資更高的面試者願意接受50K。這讓原Po心裡不太開心，但也沒多回應。

過了2天，人資打電話通知，表示最終核薪50K、加班獎金另計，並再度強調，面試主管表示「您的歷練不夠，這算是公司高標的薪水」，如果開太高原PO不能勝任會很麻煩。讓原Po無奈地說，「跳槽想漲薪10-15%，會太過分嗎？」

大多數網友支持原Po，「如果有別的公司願意開這個薪水給你，就代表你有這個價值」、「說真的漲幅10-15%是有點少，下次直接喊25-30% 」、「跳槽當然是要越跳越好，不然沒事幹嘛跳？面試官、人資連講話都不懂尊重，想必內部也不會多好」。

也有網友分享自身經驗，「通常大公司都規定很多，能談的東西就比較少，有達成共識就去，沒有就不要去」、「我也遇過不少給不起的，我都會說，如果主管覺得我是個人才的話，請幫我在薪資上做爭取，前提是面談愉快才會這樣說」。