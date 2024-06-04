他考上公職發現完全不一樣 網嘆：難的不是工作而是人

一般人想在公家單位任職，必須經由通過國家考試，取得資格後，政府單位再按照各地方職務缺額進行分發任職。有一位網友在Dcard貼文提問，考上高普考後，有覺得工作內容比想像難嗎？有人看完貼文馬上留言「難的是長官和擺爛的同事」。

原PO文中表示，未成為公務員之前，自己以為公務員的工作很簡單、很閒。考上後，「才發現很多細節要處理。行政流程也都不太一樣，要記的東西很雜很多，法規也持續在改，一項東西分不同種人員的適用」。

原PO續說，目前工作已經一個月仍好不習慣，甚至還沒完全學完，雖然還是可以準時下班，相信已經比很多單位好很多了，但原PO「還是感覺心有點累，跟原本預期的不一樣」。於是他在Dcard貼文想問大家，公職上任工作後，也有覺得比自己當初想像的難嗎？

對公職未來沒有憧憬的人，紛紛留言說「大多數職缺是例行公事，沒有變化挑戰性的」。有些人直白的指出問題核心，「難的不是工作，而是人」、「難的從來不是業務，而是人，畢竟一些很爛的業務也都是因為人」、「難的是長官和擺爛的同事」。更有網友將心中抱怨全盤托出，「鳥的不是工作」、「不是工作內容的問題，是社會底層刁民太多」。