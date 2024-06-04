月薪少2萬、工作量變多！他猶豫「轉調台北陪女友」 網友全勸退

你找工作時，會考慮什麼原因呢？一名男網友分享，自己在宜蘭山區從事公職，女友則是台北市信義區的公務員，近期他發現有機會可以轉調台北，但薪水會調降，再加上房租和生活費，成本大約為2萬元，讓他相當猶豫是否要申請轉調？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「跟另一半同縣市工作但月薪少兩萬」為題，指出自己在宜蘭山區從事公職，每周五會開車到台北找女友，周一早上再回宜蘭，這種相處方式已持續2、3年。近期剛好有機會可以轉調台北，但薪水會減少偏遠加給5千，若再加上房租、生活費，轉調成本至少要抓2萬元。此外，轉調到台北後，因業務內容不同，工作量也會比較重。

這名網友進一步指出，他和女友未來都有共識要請調回台中，但女友希望他能到台北先一起生活1、2年，但他考量到工作量變重、薪水又變少的狀況，相當猶豫是否要申請轉調台北的機會。

貼文一出後，多數網友都勸退，紛紛表示「台北市的缺，錢沒變多不值得調」、「一般人都追求錢多事少，你偏偏反其道而行，真是奇葩了」、「超級不建議欸！到時候額外支出絕對不只2萬啦」、「雙北公務員很操，學長老婆去年才調回宜蘭」、「絕對不值，到時候要是你職涯不順，女友說跑就跑」、「之前情況跟你類似，但男女地點互換，我從台北跑宜蘭，只能說沒結婚或沒打算結婚前，工作什麼都別動」。