他嫌公司端午節獎金只發2000元太少 釣出百大企業「更心酸行情」

下周一(10日)即將迎來一年一度的端午節，許多企業都會發放禮金和禮品慰勞員工，然而有網友表示，今年公司端午節獎金只發了2000元，好奇其他人今年端午節獎金領多少，掀起一陣討論。

有網友在PTT上以「大家端午節獎金發多少？」為題發文，指看到公司公告端午節獎金居然只有2000元，而且公司還是一間擁有員工數5000人以上的品牌大廠。

他透露自己在證券業的朋友，三節（指農曆春節、端午節、中秋節）都各有一萬，他也好奇問說，「大家三節都多少呀？可以一起取暖嗎？」

網友留言「500元全聯禮券」、「1000元7-11禮券」、「還沒發，不過正常都是半個月」、「800元家樂福禮券」、「連粽子都沒有」、「3600」、「15000」、「1000」、「遠百禮券一張」、「這麼早發幹嘛？不都連假前一天發紅包嗎？」、「以前還看過公司因為績效差不給的，然後每個月繼續繳福利金」。

「百大企業，1000元」、「萬人公司2500」、「12000，台銀」、「粽子兩顆」、「半薪+6500」，也有人酸原po「拿去繳稅都不夠」。但也有人覺得2000元已經很多了，其他人則認為每間公司做法不同，「有些三節只是發個意思，大包是別的獎金」。