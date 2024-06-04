真正的薪水小偷！他被公司遺忘8個月「躺領121萬」 全網超羨慕

事少錢多的工作是許多人的夢想，近日一名網友分享，他被公司遺忘整整8個月，期間卻照領高額薪水，總共躺賺121萬元，荒謬經歷引起熱烈討論，不少人直呼好羨慕，稱他是「真正的薪水小偷」。

原PO在Dcard發文表示，他從事博弈業，去年被一間歐洲合法博弈公司挖角，讓他當亞洲市場經理，但其實整個亞洲市場只有他一個員工，上層是市場副總，他只需在台灣遠端上班，不用去歐洲。然而，就職兩個月後，原PO發現公司內部根本沒有心發展亞洲市場，不給預算和資源，因此決定辭職。

沒想到，在他準備提離職時，副總卻告知他自己已經離職，並勸原PO不用急著走，等找到新工作再離開就好，因此原PO便繼續留在公司裡。不久後，公司將他轉到新部門，但新老闆只有第一週有跟他開會，後續就沒再找過他，「我開始了長達8個月被公司忘記之旅，這期間沒有任何人找我開會或聯繫我，但是每個月薪水人資還是照發，而且我在公司算是高薪的」。

雖然感到困惑，但原PO發現都沒人理他，乾脆決定躺平領薪水，躺平三個月後，他發覺真的太閒了，便找了一份新工作，領兩份薪水。接著又過了5個月，公司真的忘記原PO的存在，找了一個新的亞洲市場負責人，檢閱公司員工名單時才想起原PO，並草草將他開除，但有補償多一個月的薪水，「8個月躺領了121萬，跟每個朋友說他們都覺得太扯了，祝大家都能找到被公司遺忘但薪水照發的工作」。

文章曝光後，許多網友紛紛表示羨慕，「好想去」、「好神奇的經歷」、「8個月121萬不用做事，神奇的歐洲工作」、「也是很好笑，居然忘記自己公司的員工」、「超好笑但也好羨慕」、「這神爽工作哪裡找」、「真正的薪水小偷欸太羨慕」、「這跟撿到錢差不多」、「躺著賺錢就是這樣嗎」、「要感謝副總吧，是他叫你別離職爽領薪水的」、「博弈業這種情形好像滿常見的，一兩個朋友也遇到過」。