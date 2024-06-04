職務再設計 中高齡勝任房務員

住宿餐飲業缺工，不管年輕人、中高齡都是雇主積極招募的對象。這幾年連鎖餐飲集團紛紛祭出加薪、員工入股、培訓各種福利招數，更有餐廳提供宿舍給北漂員工，大搶國內人才。也有旅宿業者找中高齡「壯幫手」助陣，透過職務再設計，依照體能、家庭狀況排班，讓中高齡勞工也能勝任房務員。

台大國發所兼任副教授辛炳隆說，雇主必須正視少子化帶來的勞動人口減少已經不是隱憂，而是「正在發生」。以年輕人為招募對象的產業只會越來越艱困，中高齡勞工、二度就業婦女等多元人力運用才是趨勢。

老爺酒店去年啟動「壯幫手募集計畫」，將橫跨各項職缺的工作內容拆解後，透過職務再設計，組合成更符合中高齡體能、彈性工時、簡易學習的工作選項。也有旅宿業者提供輔助工具，針對房務員需要頻繁彎腰、蹲下，提供改良式護腰服輔具，減輕勞工脊椎、腰椎負擔。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻指出，許多餐飲業的員工都是年輕人，北漂台北居大不易，公司提供宿舍，就可讓員工省一筆租屋費用支出。年輕人其實也看重職涯發展，有餐飲集團提供員工培訓機制，使以往被視為較無前景的餐飲業，透過儲備幹部培訓，讓新進員工看得到升遷未來。

勞動部勞動力發展署官員表示，「疫後改善缺工擴大就業方案」透過公立就服機關協助媒合人才，就服員事前提供充分資訊，勞工、雇主都能了解彼此狀況，勞工到職後，就服員也會訪視、追蹤就業狀況，居間溝通協調，還會提供在職訓練資源，這些都能增加勞工的就業穩定度。