學者看問題／旅宿缺工？ 低薪留不住人

旅宿業者疫後深陷人力荒，不斷要求引進移工，但勞動部長何佩珊日前明確表示不打算開放服務業移工，更須守住「缺工不等於低薪」這條線下，學者就直指房務人員起薪不到三萬元，業者處於加薪幅度低、離職率高等問題下，旅宿餐飲業面臨的問題不是缺工，而是低薪與留不住人。

何佩珊日前明確表示不打算開放服務業移工，引進移工不能當解決缺工的唯一解方。其實勞動部日前公布職類別薪資調查就顯示，房務員去年七月的薪水，僅二九七六三元，是各職類別薪資的倒數第四名，前年同期，更僅有二八五五九元，代表旅宿業者雖宣稱加薪仍找不到人，但加薪幅度卻僅百分之四點二二。

文化大學勞動暨人力資源學系教授李健鴻指出，餐飲住宿業起薪確實有拉高，但若就勞動市場多面向理解，據主計總處今年三月統計，住宿餐飲業進入率為百分之四點三八，僅次於支援服務業，退出率百分之四點七二，更居各行業之冠，代表進入旅宿餐飲業的生力軍人數不少，離職者也不少。

李健鴻指出，住宿餐飲業若真的缺工，應像製程屬骯髒、危險、辛苦的3K製造業，進入率很低，但住宿餐飲業數據卻不是如此，顯示缺工是假議題，重點在員工待不久、企業留不住人。

台大國發所兼任副教授辛炳隆也認同，3K製造業連應徵者都沒有，但大部分缺工的服務業，都不是技術性高的產業，代表國人不是不喜歡做服務業工作，真正的問題在於應徵後發現待遇、勞動條件太差。

辛炳隆認為，旅宿業者一直宣稱已提高薪資，但應徵者少，代表加薪幅度不高，加上工作量暴增五成，「一個人當兩個人用」，陷入惡性循環，自然無人願意做；他建議旅宿餐飲業的加薪幅度，應較其他產業更大。

勞動部次長王安邦昨重申勞動部立場，待交通部觀光署衝擊評估資料補件完畢，就回到既有機制，由跨國勞動力政策諮詢小組討論旅宿業薪資提升幅度、國人就業媒合成效等，讓數據說話。

觀光署長周永暉表示，勞動部有顧慮，會找機會與何佩珊說明，但仍會以三階段應對。首先，以本國勞工為優先；第二，視勞資會議審議會委員意見，再決定重新申請，或縱整意見找其他方式調整。他說，目前均與勞動部密切溝通，也鼓勵實習生與僑外生，以更多元方式參與旅宿業。