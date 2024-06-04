不敢休假…乾脆「安靜度假」！美國職場新風潮 員工壓力恐讓企業虧大

現代生活愈發緊湊，許多人的工作與生活失去平衡，沒日沒夜的工作，早已蠶食身心健康，即便想要喘口氣、轉換心情，暫時將工作拋諸腦後，卻難逃無法明說的請假焦慮。繼「安靜辭職」後，美國職場默默興起一波「安靜度假」（Quiet Vacationing）風潮。

不敢請假的美國人，近四成選擇「安靜度假」

根據哈里斯民調（The Harris Poll）於2024年5月發布「休假文化報告」（Out of Office Culture Report），78％的美國員工沒有休完所有年假，背後原因與擔心受到同事批評、公司嚴格的休假規定有關。不僅如此，近50％員工因申請休假而感到焦慮，其中又以千禧世代，奪下最不敢請假榜首（61％）。

這群人正是「安靜度假」的主要實踐者，事實上，37％千禧世代曾有未通知主管、自行休假的經驗！千禧世代不像Z世代那麼敢開口反應職場問題，通常默默自行應變，衍生出類似於「上班摸魚」的休假文化。

安靜度假究竟如何執行？調查指出，部分遠距上班的員工坦承，他們會透過「移動滑鼠」，來維持公司軟體，如Microsoft Teams、Slack中的活躍狀態，或是先設定好電子郵件、訊息，在非上班時間發送，塑造出經常加班的表象。但實際上，他們可能正愜意的趴在海灘享受日光浴，或是驅車前往度假山莊大啖美食。

「員工們會釐清如何實現工作與生活間的適當平衡，但這一切都在幕後發生。」哈里斯民調首席策略長羅德尼（Libby Rodney），接受《CNBC》訪問時解釋。

工作壓力難除，美企業恐損失3000億美元

分析安靜度假風潮的起因，與美國職場文化有關，美國聯邦與各州法律都未明確規範，雇主應提供帶薪休假（PTO）。因此，各企業之間的休假福利有著巨大差異。

根據OECD調查，年資滿一年的美國員工平均可獲得14天帶薪休假。然而，高達15％的公民，完全沒有公司提供的休假。不僅如此，近年各大企業紛紛裁員，也讓員工擔憂若要求休假，恐怕會害自己丟了飯碗。

知名智庫皮尤調查中心2023年的民調也顯示，24％年資未滿一年的員工，以及21％年資在一到五年內的員工，因擔憂被裁員的風險，導致他們無法安心休假。

對公司來說，員工缺乏假期放鬆，長期處於高壓狀態，將影響身心健康與工作表現，參與度與生產力都將下降，也可能導致離職率攀升，對企業成長絕非好事。

美國壓力研究所（American Institute of Stress）2022年的研究預估，若將缺勤、離職率、生產力下降、醫療與法律費用增加等因素考慮在內，工作壓力問題將導致美國企業損失約3000億美元。

鼓勵休假，明訂季度休假天數

因此，如何鼓勵員工休假，而非「安靜度假」，從而降低工作壓力、提高生產力，已成為美國雇主需解決的難題之一。《CNBC》指出，公司高層應以身作則，鼓勵員工按時休假，並明確規範最低休假天數，或是進一步要求每季度的基本請假天數。

值得注意的是，提供無上限的休假並非良好解方。羅德尼提醒，年假落在10～15天居間內的員工，更有可能使用完全部休假，一旦天數超出16天，請假情況反而將下降。

當前社會更加注重工作與生活平衡，新加坡、英國紛紛推出週休三日方案，關懷勞工的身心健康；美國民調機構也發布調查，直指勞工市場的壓力問題。而工時全球第六長、被評為「過勞之島」的台灣，也該思考如何借鏡他國經驗，共創勞雇雙贏的局面。

（本文出自2024.06.01《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）