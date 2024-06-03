入職被老鳥要求「提早20分鐘上班」 網吐嘈：吃相難看
新鮮人在面試前，會確認好公司制度、福利等問題，不過日前有網友表示，面試時公司人員沒說要提早到，正式入職後卻被老鳥要求「要提早20分鐘到公司」，他提出離職後，主管就馬上告知「沒有這種規定，你不遵守沒關係」，讓原PO氣得直呼「我不遵守不就被盯爆？先檢舉再說」。
一名網友在Dcard發文表示，他最近到新公司報到，公司給薪3萬2千元，工作時間早8晚5，面試時公司沒有規定要提早20分鐘到公司，所以他連續好幾天超過7點40到，就被老鳥唸「我們這邊要提早20分鐘到公司，大家都是這樣」，於是原PO就憤而提出離職。
這時主管跳出來說「沒有這種規定，那是資深同仁為了公司更好，自願從事的，你不遵守沒關係」。對此，原PO無奈表示「有夠噁心，把這種說詞推給資深同事，我不遵守的話，不就被盯爆？反正先檢舉再說」。
網友們則回應「提早20分鐘有特別要做什麼嗎？」、「我們公司是彈性上下班，我都晚上5點或4點就走，曾有老鳥好心告訴我『主管規定6點前不能走』，後來我繼續5點下班，主管也沒說什麼，我觀察主管真的有這個規定，但看人放行」、「反問他下班有提早20分鐘嗎？」、「你應該直接嗆老鳥違反勞基法是想要法院見嗎？」、「公司這樣幹嘛不把上班時間訂在7點40分？硬要這樣吃相很難看，快逃是對的」。
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